1.002 crianças nasceram na Maternidade de Várzea Grande desde maio de 2021

Inaugurada partindo da premissa de segurança e qualidade de vida, além da garantia de cidadania, em maio de 2021, quando Várzea Grande completou 154 Anos de Fundação, foi entregue a população a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo que em sete meses e meio de funcionamento ou 212 dias trouxe a vida 1.002 crianças, o que representa dizer 4,72 nascimentos por dia.

Concebida dentro do Hospital São Lucas em uma parceria com a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, a Maternidade Municipal de Várzea Grande, permitiu que o Hospital Pronto Socorro Municipal pudesse instalar 10 novos leitos de UTI – Unidade de Tratamento Intensiva, no auge dos casos de COVID 19 e promovesse alterações que melhoraram o fluxo de atendimento dos pacientes e suas necessidades por atendimentos mais humanizados e eficientes e preservando o processo de nascimento de novas crianças, bem como de seus pais e mães.

Nos sete meses e meio de funcionamento, até 31 de dezembro do ano passado, a Maternidade Municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo realizou 10.926 atendimentos, dos quais 1.442 internações e 9.484 atendimentos/classificação de risco

“O secretário de Saúde, Gonçalo Barros, me trouxe a preocupação em garantir, naquela época, o atendimento para mulheres gestantes, preservando suas vidas de possíveis contaminações por COVID 19 que estava na variante Delta e promovendo muitos óbitos. Partimos então da premissa de retirar das dependências do Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo reforçando então a Rede Cegonha da qual fazem parte diversas unidades de saúde nos bairros que realizam o pré-natal daquelas famílias que necessitam do Sistema Único de Saúde (SUS) que aqui é porta aberta e gratuito”, disse o prefeito Kalil Baracat.

Ele ponderou como exemplar o desempenho da Maternidade Municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo em 7 meses e meio de funcionamento, prevendo novos avanços e melhorias para contemplar todos aqueles que procuram atendimento do SUS em Várzea Grande, ainda mais em uma questão sensível como o nascimento de uma nova vida humana.

Das 1.002 crianças nascidas desde 14 de maio até 31 de dezembro de 2021, 590 ou 59% dos nascidos vieram ao mundo através de parto normal, considerado pela medicina e pela ciência como o meio mais seguro para mães e filhos e 412 através do parto cesárea.

“O parto normal tem um tempo de recuperação mais rápido, o risco de infecção da mãe é menor e o bebê também tem menor risco de apresentar problemas respiratórios, mas não podemos descartar a cesariana, quando existe risco de complicações para o bebê ou para a mãe”, disse o secretário Gonçalo Barros, lembrando como fundamental que a escolha dos pais, seja sempre acompanhada por avaliação de um especialista obstetra.

Gonçalo Barros lembrou que além de menor tempo de hospitalização e risco para a criança e mãe, no parto normal não existe cicatriz e o bebê tem contato com bactérias boas existentes no canal vaginal que fortalecem seu sistema imunológico.

O titular da pasta de Saúde de Várzea Grande ponderou que dentro do Planejamento Estratégico, a ideia é consolidar a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo e ampliar os atendimentos necessários tanto para as mães como para as crianças e garantir o direito de todos a nascerem na cidade em que residem.

CIDADANIA

Mas a Maternidade Municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo avançou nos últimos meses em outras atividades, se destacando desde o mês de setembro último a consolidação do processo de cidadania com a inauguração dentro da própria estrutura hospitalar de uma representação do Cartório de Registro Civil de Várzea Grande para que todos já saiam da unidade como cidadão e cidadã reconhecidas perante a lei e o Poder Público.

Além dos serviços médicos e pediátricos prestados na Maternidade Municipal de Várzea Grande, uma parceria com o Poder Judiciário, através da Comarca Judiciária e do Cartório de Registro Civil, permitiu que todas as crianças nascidas na unidade hospitalar, já deixassem a mesma com Registro Civil de Nascimento e o Cadastro de Pessoa Física – CPF.

“Aqui nascem pessoas genuinamente várzea-grandenses”, comemora o prefeito Kalil Baracat, lembrando do pedido do juiz Luis Otávio Pereira Marques, Diretor do Fórum de Várzea Grande, seguindo determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de ser fundamental além do nascimento com saúde, que os novos cidadãos sejam registrados, tenham garantida sua existência, sua cidadania.

O prefeito lembrou como fundamental para Várzea Grande que os nascimentos aconteçam de forma regular e legal, pois isto interfere diretamente nas políticas públicas.

“O quesito população é importante, é fundamental quando os Governos Federal e Estadual promovem a partilha dos recursos provenientes da arrecadação de impostos para serem partilhados com os municípios. Inclusive acredito e defendo a tese de que o item população deveria ter um peso extra, pois as pessoas moram na cidade e os serviços públicos de interesse coletivo, como saúde, educação, segurança, emprego, renda, enfim o dia a dia de todos acontece nas cidades”, defendeu o prefeito sinalizando que Várzea Grande tem quase 300 mil habitantes, mas realiza três vezes mais atendimentos.

Em Várzea Grande o Posto do Fórum de Justiça vai funcionar conforme normatização nacional, em sistema de rodízio, entre os cartórios de Várzea Grande, que passarão a atuar neste posto, funcionando de segunda a sexta, em horário normal de expediente, e nos finais de semana em sistema de plantão. O serviço está conectado no sistema eletrônico para transmissão segura de dados entre a maternidade e os cartórios. O que assegura o registro na hora e prevê a erradicação de registros tardios.

O serviço garante que o recém-nascido saia com a sua maternidade e paternidade constituída. O bebê sai com um nome e já tem o seu primeiro direito de cidadão assegurado com a certidão de nascimento. Os cartórios que atuarão no posto em sistema de rodízio, serão os existentes no município e localizados na Passagem da Conceição, Cristo Rei, Bonsucesso, Capão Grande e o 2º Serviço Registro Notorial e Registral, situado no Várzea Grande Shopping.