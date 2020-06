Várzea Grande esclarece sobre óbitos por Covid-19

A Saúde alerta sobre as medidas de segurança, do distanciamento social, uso de luvas e máscaras

O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID 19) e a Secretaria de Saúde, ambos de Várzea Grande, lamentam informar o 13º e 14º, óbitos de novos pacientes internados com COVID 19

Da Secom/VG – A paciente M. A. S, 84 anos, foi internada no dia 14 de maio, na UPA Dr. Farid Seror (Grande Cristo Rei) com tosse seca, fraqueza e fadiga, quadro de uma semana antes da internação. Hipertensa e com quadro evoluindo para gravíssimos, confirmando Covid- 19 em teste rápido, foi transferida para o Hospital Estadual Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá evoluindo a óbito;

O paciente A. A. S, 88 anos, portador de Alzheimer e Hipertensão, acamado e deficiente visual, foi atendido no Hospital Pronto Socorro de Várzea Grande no dia 23/05 trazido pelo SAMU, devido queixa de dispneia importante, rebaixamento do nível de consciência. Febre constante e tosse seca há pelo menos 13 dias. Quadro evoluiu para parada cardiorrespiratória e após reanimação cardiopulmonar, recebeu diagnóstico de Covid-19, por teste rápido e encaminhado para o Hospital Metropolitano, no mesmo dia, permanecendo internado até a data de hoje em que foi a óbito.

O paciente O M. S, 57 anos, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, obesidade, hipertensão e diabetes, procurou o Hospital Amecor, no dia 17/05, tendo ficado internado até a data 23/05 para tratamento de miocardiopatia. No dia 25/05, apresentou sintomas de febre, tosse e vômito tendo procurado o hospital somente no dia 29/05, por volta das 16h já com quadro de insuficiência respiratória aguda grave e que evoluiu para o óbito no mesmo dia (29/05) às 23:50h. Foi realizado o teste rápido no dia do atendimento (29/05) em que o resultado foi negativo e também a coleta de material para exame RT-PCR saindo o resultado de exame laboratorial somente hoje 02/06, positivo confirmando a causa básica do óbito para Covid-19.

O Comitê de Enfrentamento e a Secretaria Municipal de Saúde reforçam novamente a importância das pessoas se resguardarem, e resguardarem as de mais pessoas do seu próprio convívio, promovendo o isolamento social e o Home Office quando possível e meios de segurança quando necessário sair para trabalhar, como distância de 1,5 metros entre as pessoas, uso contínuo de máscaras e quando necessárias luvas, água e sabão constantemente e álcool gel.

As autoridades lembram que cabe a cada cidadão adotar as medidas para ajudar no combate a pandemia da Covid- 19.