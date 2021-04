14 bairros de Cuiabá recebem indicações do vereador Eduardo Magalhães

A Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) orienta motoristas sobre alterações na Lei Federal nº 14.071/2020 do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, em vigência desde o dia 12 de abril.

Entre as mudanças algumas referentes a ciclistas. Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar o ciclista será considerada infração gravíssima, com 07 pontos na carteira e multa no valor de R$ 293,47. A infração antes era qualificada como infração grave, 05 pontos na carteira e pagamento de multa no valor de R4 195,23.

Outra alteração foi em relação ao motorista que para sobre ciclovia ou ciclofaixa. O que pode parecer um fato momentâneo e rápido acaba prejudicando o ciclista em circulação. Ao passar pelo local e se deparar com um veículo parado vai fazer com que o ciclista saia da pista destinada causando possíveis acidentes. Esse tipo de infração é considerada grave, com 05 pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23.

“É uma determinação do nosso prefeito Emanuel Pinheiro entregar um trânsito de qualidade e com segurança não só para os motoristas. Tanto é que em todas as obras de mobilidade que estão sendo entregues ou em fase de execução, são alinhados todos os pontos com enfoque nessa garantia.Um dos exemplos é a instalação de ciclovias”, disse o diretor de trânsito, Michel Diniz.

O fato de existir a ciclovia exige que os motoristas reconheçam que os ciclistas também usam as ruas, com o mesmo direito que qualquer cidadão oferecendo segurança ao ciclista. “É por isso que em todas as obras que estão sendo entregues estão sendo instaladas novas ciclovias, principalmente nas ruas e avenidas que com maior fluxo de veículos”, pontuou.

A capital possui cerca de 57,8 km de ciclofaixas, sendo elas: Na Avenida Arquimedes Pereira Lima- 6,60 km; CPA 3- 2,1 km; Avenida das Torres-24,80km; Tatsumi Koga- 5,20 km; Parque Tia Nair- 1,10 km; Parque das águas- 2,50 km; Córrego do barbado – 2,55 km; MT 251- 3,60 km e MT 010- 3,6 km e outras em andamento, como na Rodovia Palmiro Paes de Barros e Beira Rio, próximo ao viaduto Murilo Domingos que está em fase final das obras.

“Além de garantir a segurança dos ciclistas ainda contribui na redução de acidentes envolvendo carros, motos e bicicletas, demarcando uma faixa especial para os ciclistas”, finalizou.