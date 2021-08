15º Circuito Aprosoja inicia em Cláudia

O concurso da edição 2021 do Programa Agrinho está com as inscrições abertas desde 1º de agosto. Os trabalhos podem ser enviados até o dia 15 de setembro. O processo deve ser realizado de forma online pelo site www.sistemafaep.org.br, sem envio de documentação pelos Correios. A premiação está marcada para acontecer no dia 17 de novembro, também online.

Neste ano, o programa desenvolvido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR traz o tema “Do campo à cidade: saúde é prioridade”. Dessa forma, o Agrinho mantém o foco no bem-estar, com assuntos relacionados à saúde física, mental, emocional e social, principalmente devido à continuidade da pandemia do novo coronavírus.

“O Concurso Agrinho já é uma tradição na educação do Paraná. A cada ano temos uma adesão maior por parte de escolas, professores e alunos. E, por conta da pandemia, ano passado e esse ano adaptamos para o formato virtual para podermos acolher todos os trabalhos”, destaca a superintendente do SENAR-PR, Débora Grimm.

Para inscrever os trabalhos, o professor responsável deve acessar o site para realizar o cadastro. Caso o docente já tenha participado do concurso no ano passado, não é necessário fazer novo cadastro, apenas realizar o login utilizando endereço de e-mail e senha. Por meio deste cadastro também é possível acompanhar o processo no site.

Caso o professor não se lembre da senha cadastrada, é possível solicitar a redefinição por meio do botão “Esqueci minha senha”. Um link será enviado para o endereço de e-mail previamente cadastrado.

Etapas de inscrição

Após o cadastro, o professor deve preencher um formulário com os dados do município, escola, nome do professor, nome do aluno, série ou ano escolar, turma e nome do diretor. Depois do preenchimento correto dos campos do formulário, o documento deve ser impresso para, na sequência, ser realizada a coleta de assinaturas necessárias. O último passo é fazer upload do trabalho junto do formulário assinado.

Para o relatório Escola Agrinho, é necessário que o formulário de inscrição seja assinado pelo diretor da instituição de ensino. Na categoria Experiência Pedagógica, o documento deve ser assinado pelo professor responsável pelo trabalho a ser enviado. Todos os materiais (trabalho e formulário assinado) devem ser enviados em formato PDF.

Nas categorias Desenho e Redação, podem ser enviados apenas um trabalho por turma. Caso seja inscrito mais de um trabalho por ano escolar, todos serão desclassificados.

Categorias e premiação

Na categoria Desenho, podem participar alunos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), classes especiais e 1º ano do Ensino Fundamental. Já em Redação, estão inclusos Ensino Fundamental I e II; Ensino Fundamental II e Ensino Médio, ambos pelo Sistema Redação Paraná; e Apaes, pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 1º e 2º ciclo da Educação Especial.

A classificação será estadual, com premiação até o terceiro lugar. No concurso, não haverá divisão entre escolas das redes pública e particular. Nas categorias Desenho e Redação, os professores e alunos premiados receberão notebook (1º lugar), tablet (2º lugar) e smartphone (3º lugar). Na Experiência Pedagógica, os prêmios serão um projetor multimídia e um notebook (1º lugar), um notebook e um fone com microfone (2º lugar) e um smartphone e um fone com microfone (3º lugar).

Já na categoria Escola Agrinho, serão distribuídos 15 computadores e um projetor multimídia para a entidade de ensino classificada em primeiro lugar, enquanto o responsável pelo relato será premiado com um notebook e um smartphone. A escola na segunda colocação receberá 12 computadores e um projetor multimídia, e o responsável, um notebook. Para a terceira classificada, serão 10 computadores e um projetor multimídia, e, para o responsável pelo relato, um smartphone.

O regulamento completo do Concurso Agrinho 2021 está no site www.sistemafaep.org.br.

Banca

A partir do dia 15 de setembro, quando se encerram as inscrições, a banca avaliadora do concurso vai realizar uma triagem para validação da documentação recebida. Em seguida, os trabalhos serão encaminhados para uma banca composta por três especialistas, que serão responsáveis pela avaliação e pelo lançamento das notas. Os professores podem acompanhar o andamento dos trabalhos pelo mesmo site onde foi realizada a inscrição.