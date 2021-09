21ª Companhia Independente de Polícia Militar tem novo comando

Barra do Garças aderiu ao programa Mais MT Muxirum, que visa erradicar o analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos, nos próximos 5 anos. As aulas no município começam na próxima semana. Esse ano a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) propôs a parceria a 60 municípios.

Luziane Damasceno, uma das coordenadoras do programa em Barra do Garças, trabalha com alfabetização há 22 anos e afirma que o Mais MT Muxirum proporciona uma troca constante de conhecimento. “A gente chega lá para ensinar, mas, na verdade, eles também nos ensinam, pois trazem consigo uma bagagem que faz parte da vivência de cada um. Para mim, é um privilégio estar no Mais MT Muxirum, a alfabetização é minha paixão, tive a oportunidade de conviver e aprender com cada um dos meus estudantes”.

Ela afirma que o trabalho é desafiador e gratificante. “Trabalhar com eles, o que eles vivem dentro do contexto da leitura e da escrita é gratificante. É difícil finalizar, porque são seis meses, mas a gente cria ali um vínculo afetivo muito grande, relacionamentos tão profundos que eles permanecem após o programa”.

Édina Leocádio da Silva, também coordenadora do programa em Barra do Garças, enfatiza que o Mais MT Muxirum é importante para a sociedade pois traz a alfabetização para aqueles que não tiveram oportunidade.

“Nós tivemos, aqui na secretaria, no primeiro dia de inscrição, um casal de idosos que veio pedir para ser alfabetizado. A senhora queria tanto que o esposo lesse, ela tentou ensiná-lo, mas após um mês ela não conseguiu. Nós estamos dispostas e empolgadas para ajudá-los, são nossos primeiros aluninhos, tiramos uma foto deles, vai ficar no coração mesmo”.

Aprender para ensinar

Para Maria Aparecida Lopes dos Santos, o Mais MT Muxirum é uma oportunidade para reaprender a ler e escrever e, assim, ajudar na alfabetização de seu filho.

“Eu já fui alfabetizada, mas com o tempo fui esquecendo, consigo ler mais ou menos, mas escrevo muito errado. Quando vi o Mais MT Muxirum pensei logo no meu filho. Ele teve muitas crises convulsivas, por causa da meningite, e, por isso, tem dificuldade no aprendizado. Às vezes a professora passa tarefa e eu não dou conta de ensinar ele. Com o programa vou aprender e poder ajudá-lo”, afirma a mãe.

Com turmas reduzidas entre 10 e 15 pessoas, nesta primeira etapa, a meta do Governo do Estado é atingir 48 mil estudantes.

Em Barra do Garças, as turmas continuam sendo formadas com a busca ativa realizada pelos alfabetizadores.

Parceria

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto ressalta a importância da parceria do município de Barra do Garças para implementar projetos e ações que visam transformar a educação.

“O Mais MT Muxirum é um programa desenvolvido em regime de colaboração com os municípios e, em Barra do Garças, temos muito apoio do prefeito Adilson Macedo e do vice-prefeito e secretário de educação, Sivirino Sousa. Estamos fortalecendo essas parcerias e, sem dúvida alguma, os resultados serão referência para todo o Estado”.