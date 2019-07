2ª Câmara realiza quarta sessão do ano com 30 processos em pauta

TERMO DE ALERTA Moises Maciel, conselheiro interino relator da decisão Acesso Rápido DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS | TERMO DE ALERTA Nº 104/MM/2019

TCE – O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi notificado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso a apresentar documentos comprobatórios da publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2º bimestre/2019) e do Relatório de Gestão Fiscal (1º quadrimestre/2019). Na mesma notificação, o prefeito também foi informado sobre a necessidade de comprovar a realização de audiências públicas na Câmara Municipal para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre/2019.

A notificação é resultado do Acompanhamento (Processo nº 18.147-1/2019) pela Secretaria de Controle Externo (Secex) de Receita e Governo nas contas da Capital. Ao verificar o Portal da Transparência da Prefeitura de Cuiabá, assim como o Sistema Aplic, os Diários Oficial de Contas e Eletrônico dos Municípios, e a Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, a equipe da Secex não encontrou as referidas publicações. O Termo de Alerta nº 104/MM/2019 consta da edição do DOC de sexta-feira (26/07).

Conforme a Secex de Receita e Governo, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre/2019 revelou a necessidade de se alertar a Prefeitura de Cuiabá em razão de que as receitas correntes e de capital realizadas apresentaram baixa efetividade, em comparação com as previstas para o período, o que pode comprometer as metas fiscais e os custos ou resultados dos programas na gestão orçamentária.

O prefeito ainda foi alertado por ter ultrapassado o limite prudencial da LRF (51,3%) de gastos com pessoal. No primeiro quadrimestre de 2019, a despesa com folha de pagamento do Executivo cuiabano foi de 52,53%. O limite máximo é de 54%. “O total de gastos com pessoal está superior ao patamar prudencial de 95% do limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida, o qual já havia sido extrapolado no 3º quadrimestre de 2018, cabendo, portanto, adverti-lo sobre as vedações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal”, diz trecho da notificação.

Alertas de LRF

Na mesma edição do DOC, o conselheiro Moises Maciel emitiu Termos de Alerta a outros três municípios cujas contas anuais estão sob a sua relatoria e que, assim como a Capital, Cuiabá, ultrapassaram o limite prudencial (51,30%) em despesas com pessoal. Foram alertados os gestores dos municípios de Barão de Melgaço (52,67%); Guarantã do Norte (53,14%) e Serra Nova Dourada (52,27%).