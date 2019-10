2º Batalhão do Corpo de Bombeiros recebem homenagem da ALMT

Foto: ELIEL TENORIO PEREIRA

Reconhecimento àqueles que servem ao próximo por meio do seu trabalho na segurança pública foi a marca impressa pela sessão especial que o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC) realizou no 2º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar (BBM-MT) de Mato Grosso. O evento aconteceu no batalhão no munícipio Várzea Grande na terça-feira (22), e homenageou os profissionais que contribuíram para o desenvolvimento do estado com moção de aplausos.

O 2º batalhão é responsável pela unidade presente no Aeroporto Marechal Rondon, item de segurança essencial para o seu funcionamento. Também funciona no 2º BBM o canil do Corpo de Bombeiros Militar, que treina e aplica os cães em operações de busca e salvamento.

"Com certeza, nós, bombeiros militares, ficamos lisonjeados com o reconhecimento do deputado Elizeu. Não recebo essa moção somente por mim, mas sim pela corporação como um todo, que presta um serviço de relevante importância à sociedade" ressaltou o major Mário Henrique Faro comandante do 2º BBM.

O deputado estadual Elizeu constatou a imensa alegria em poder homenagear quem se destacou na defesa da cidadania. “Nossos heróis de farda contribuem para o engrandecimento das forças da segurança pública de Mato Grosso. Vocês são sempre motivo de orgulho por estarem à frente na hora que a população mais precisa. Nossos bombeiros militares merecem todas as homenagens possíveis. Sou conhecedor da luta diária desses guerreiros, que fazem tudo em benefício da segurança do estado. Nossos bombeiros são exemplo para todo Brasil," destacou o parlamentar.