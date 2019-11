2º Seminário dos Feirantes debate soluções para o setor

Terá início nesta segunda-feira (25), a partir das 8h, o 4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação dos Indicadores e Metas do Plano Estratégico da Prefeitura de Cuiabá de 2019. O evento que vai até terça-feira (26), será realizado no auditório da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em período integral, na segunda-feira, e no período da manhã, na terça-feira (26).

“O PDI é a nossa bússola norteadora, que indica todos os caminhos a serem tomados, para que possamos aprimorar nossos indicativos de maneira prática. Queremos diminuir o índice de mortalidade infantil, por meio da ampliação do alcance da rede básica de Saúde. Na educação, trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade de ensino ao cidadão, diminuindo os níveis de evasão escolar. Temos objetivos específicos e com o acompanhamento devido, gentilmente ofertado pelo TCE, transformaremos a vida do povo cuiabano”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Para o encontro, as secretarias serão organizadas por eixos de planejamento: Sistêmico, Econômico/Ambiental e Social. Cada equipe será estimulada a refletir sobre o comportamento dos indicadores de Cuiabá desde o início da gestão até este momento (2017/2019). O intuito é avaliar se as metas foram alcançadas, se os objetivos estratégicos foram atingidos e a apresentação das principais entregas do Plano de Governo.

“Principalmente se foram estabelecidas as prioridades da gestão Emanuel Pinheiro para o próximo ano, com proposição de realinhamento das metas para o próximo exercício, Plano de Trabalho Anual (PTA) 2020”, destacou o secretário de Governo, Lincoln Sardinha.

O secretário ressalta ainda a importância da parceria com o TCE, sendo essa uma determinação da administração municipal. “Podemos considerar inúmeros avanços nesses três anos de governo. O monitoramento e avaliação com todas as secretarias municipais é uma determinação do Prefeito Emanuel Pinheiro. Dessa forma, conseguimos oferecer um serviço de excelência à população, uma vez que a gestão pública pertence ao povo. Portanto, se faz necessário um planejamento das ações a serem executadas, levando sempre em consideração as necessidades mais latentes existentes na Capital”, salientou.

Neste último monitoramento de 2019, serão avaliados os resultados obtidos nos últimos três anos, onde os secretários municipais, secretários-adjuntos, diretores e os responsáveis pelo planejamento apresentarão os resultados obtidos em suas metas nos anos 2017, 2018 e 2019(até o mês de outubro), ressaltando as ações estratégicas que contribuíram para o alcance de cada uma delas.

PDI

Instituído em 2012, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando e incentivando a adoção da gestão voltada para resultados em benefícios da sociedade. Pautado pela transparência e controle social, educação continuada, eficiência, inovação e planejamento, o PDI passou a auxiliar a Prefeitura no trabalho focado nas necessidades da população e na prestação de serviço eficiente.