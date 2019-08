34° Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães começa nesta sexta-feira (30)

A construção de políticas públicas de incentivo ao esporte e lazer está ganhando consistência em Mato Grosso. No próximo domingo (1º.09), a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) inaugura o projeto MT Mais Saudável, para oferecer à população possibilidades de um estilo de vida saudável, por meio da prática de atividades físicas.

O MT Mais Saudável vai levar ao entorno da Arena Pantanal aulas de dança, caminhada, alongamento, matroginástica, ginásticas funcional e localizada. Os participantes também poderão praticar badminton, esporte olímpico que se joga com raquete e uma espécie de peteca. Pessoas de qualquer faixa etária podem participar do projeto.

Todas as atividades são gratuitas e orientadas por profissionais capacitados, sendo disponibilizadas de segunda a sábado, em vários horários. Além de sistematizar a busca por uma vida mais saudável de forma gratuita, a ação visa valorizar os parques e espaços urbanos como alternativas de agregação social e de prática desportiva, começando pelo entorno da Arena Pantanal.

“Teremos uma programação com aulas de segunda a sexta em todos os períodos do dia e um super aulão no sábado em dois horários pela manhã. A proposta começa no entorno da Arena, mas pretendemos reativar outros espaços públicos para práticas de melhoria de qualidade de vida e ainda promover a formação de equipes nos municípios no interior do Estado”, explica Rodrigo de Camargo Siqueira, superintendente de Esporte e Lazer da Secel.

A partir de investigação suplementar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE em 2015, foi possível verificar que 62,1 % dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram qualquer esporte ou atividade física no ano de sua aplicação. A pesquisa mostrou também que há relação entre renda e atividade física, sendo observado que quanto melhor a condição financeira, maior a prática de exercícios físicos.

Para o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, é papel do Estado propor política pública que trate o esporte e o lazer não mais somente como recreação, mas também como fomentadores da qualidade de vida e da saúde, democratizando seu acesso a todas as pessoas.

“Todos nós sabemos que a maior parte dos males da saúde são causados pelo sedentarismo, por isso, a necessidade de se investir na prevenção e na promoção da saúde, com atividades de esporte e lazer acessíveis à população. Nosso objetivo é promover o indivíduo saudável, com oferta de lazer ativo, fazendo do parque Arena Pantanal uma grande academia gratuita ao ar livre”, destaca.

O Dia do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro, foi a data escolhida para o lançamento do projeto, que contará com um aulão de ginástica. O evento de abertura ocorrerá às 16h30, na área externa da Arena Pantanal, em frente ao portão F, localizado na Avenida Ranulpho Paes de Barros, em Cuiabá.

Serviço

Lançamento do projeto MT Mais Saudável

Data e hora: domingo (1º.09), às 16h30

Local: entorno da Arena Pantanal – em frente ao portão F

Mais informações sobre horários de aulas serão divulgadas no local do evento.