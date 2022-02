5ª Conferência Municipal de Promoção e Igualdade Racial delibera propostas que serão apresentadas na etapa estadual em março

Com o período de chuvas, a Defesa Civil de Cuiabá intensifica o monitoramento das áreas de risco para alagamentos e inundações na Capital, além disso, reforça o alerta à população para os riscos causados pelas chuvas intensas.

De acordo com balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o mês de janeiro houve registro de chuva em 17 dias na Estação Convencional de Cuiabá, totalizando 231,1 mm, o que equivale a 93% da Normal Climatológica, que é de 247,5 mm. O maior acumulado de chuva em 24 horas, com 31 mm, foi registrado no dia 27 de janeiro.

O mês de fevereiro também tem registrado maior volume de chuva do que o esperado para o período. Ainda segundo o Inmet, há mais previsão de pancadas de chuvas para a Capital nos próximos dias.

Além de atuar no monitoramento e atendimento de cerca de 7 mil famílias que vivem em áreas de risco de alagamentos, a Defesa Civil também realiza o acompanhamento do volume da água no Rio Cuiabá, que teve registro de aumento em decorrência das chuvas. “O volume de chuva está um pouco acima da média para este período. Por isso, hoje o Rio Cuiabá está com 5,40m de altura na régua, lembrando que a cota de alerta é de 8,50m”, disse o diretor da Defesa Civil de Cuiabá, José Pedro Zanetti.

A Defesa Civil permanece em constante comunicação com os órgãos de monitoramento como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a Agência Nacional de Águas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Defesa Civil Estadual. Os alertas são emitidos quando alguma anormalidade nos dados coletados nas estações meteorológicas, que são cruzados com as imagens de satélite, são detectados.

ORIENTAÇÕES

A recomendação para a população é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, deve ser evitado o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.

A Defesa Civil orienta ainda que é importante verificar as condições de telhados e calhas e ficar atento às bocas de lobo, caso exista algum próximo a sua casa, se não estão entupidas por folhas. Dentro de casa, os ralos e drenos devem estar limpos e desobstruídos.

Se estiver na rua, procure se abrigar em alguma edificação (lojas, bares e lanchonetes, por exemplo) e, se estiver de carro, evite passar por ruas ou trechos alagados e permaneça dentro do veículo. Se estiver dentro da água, em rios, lagos ou piscinas, saia imediatamente. Não deixe as crianças brincarem na enxurrada.

Em caso de emergência, a Defesa Civil disponibiliza para atendimento à população o telefone 3623 9633 ou WhatsApp 99310-8810, ou ainda o 193 para o Corpo de Bombeiros Militar.