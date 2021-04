6ª Semana da Canção Brasileira começa hoje de forma virtual

A 6ª Semana da Canção Brasileira começa nesta segunda-feira (19), com o papel de refletir e propagar a canção brasileira, desta vez nas plataformas digitais, abrangendo um público muito mais amplo. Desde sua primeira edição, em 2007, o evento acontece na estância turística de São Luiz do Paraitinga (SP). Este ano, devido a continuação do isolamento social, acontece no formato digital, no canal do YouTube.

Na programação, que tem a curadoria da cantora Suzana Salles, haverá shows de artistas e bandas representativas do cenário nacional, e também da cidade inspiradora do projeto, São Luiz do Paraitinga, além de oficinas e um festival competitivo de composição.

Dentre os nomes confirmados estão Céu, Liniker, Anelis Assumpção e Zé Ibarra. O evento foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, e apoio da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Com toda programação acontecendo online, os shows terão duas modalidades: shows gravados e lives com conversas musicais. Nas lives, os artistas vão poder, além de cantar e tocar ao vivo trechos de suas canções, conversar com o público sobre suas obras, ou mesmo sobre os novos rumos da música brasileira. Ainda durante a conversa serão exibidas três músicas pré-gravadas pelos artistas e editadas pela equipe de produção.

Ambas as modalidades serão transmitidas pelo canal do evento no YouTube, com acesso livre. Além dos nomes de projeção nacional, participarão as seguintes bandas convidadas de São Luiz do Paraitinga: Los Cunhados, Quar’de Mata, Estrambelhados e Despirocadas.

Já as oficinas serão realizadas pela plataforma Zoom mediante inscrição pelo site do evento, sempre entre 15h e 17h. Nesta segunda-feira (19), a oficina é ‘Aprendendo a cantar com a canção popular’, com Regina Machado, professora de graduação e pós-graduação em Música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

No dia 20, acontece a oficina ‘A canção popular no século XXI, tradição, montagens e ressignificações’, ministrada pelo compositor e doutor em criação musical pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) Sérgio Molina. E no dia 21, a oficina ‘Canção Popular de tradição oral no Brasil’, é com Carlos Sandroni, professor de Etnomusicologia do Departamento de Música da Universidade Federal do Pernambuco.

Inscrições

As inscrições para o festival foram até o dia 31 de março. Após uma triagem do material recebido, avaliado por um júri, foram divulgados os 12 finalistas, dos quais três sairão vencedores e terão suas músicas exibidas no dia 21 de abril, no canal oficial do evento.

A organização do evento define que, em sua essência, a 6ª Semana da Canção Brasileira não pretende ser um festival competitivo de canções na medida em que um júri avalia o conjunto da obra do compositor para eleger os 12 finalistas. “Dessa forma acredita-se revelar com mais consistência para onde apontam os novos rumos da canção brasileira”, diz a organização do evento.

Segundo a curadora do evento, a cantora Suzana Salles, o espírito do evento é mostrar que a música é transformadora. “Neste cenário desolador, a cultura emerge em todo seu esplendor dentro de cada um de nós. Somos nossa história, nossa trajetória. Visualizo um Brasil onde cada habitante carrega um brasilzinho dentro de si, com suas músicas, sua natureza tão bela e diversa, seus mistérios de América do Sul portuguesa, negra e índia. Único e singular, sem raça ou rosto definido. É aqui e agora que acontece a 6ª Semana da Canção Brasileira, uma reflexão sobre a canção popular mais poderosa do mundo, porque diversa e múltipla. Somos a canção popular brasileira, ela nos dá voz. O sentido maior de nossas vidas, a cultura, a música nos transforma, nos dá alento, nos projeto ao infinito”, define Suzana.

Programação:

19/04 (segunda)

15h: Oficina com Regina Machado: Aprendendo a cantar com a canção popular

20/04 (terça)

15h: Oficina com Sergio Molina: A canção popular no século XXI

20h: Show Anelis Assumpção, participação Curumin (show gravado)

21/04 (quarta)

15h: Oficina com Carlos Sandroni: Canção popular de tradição oral no Brasil

21h: Exibição dos vídeos das canções vencedoras do Festival da Semana da Canção

22/04 (quinta)

18h: Live – conversa musical com Quar’de Mata

21h: Live – conversa musical com Liniker

23/04 (sexta)

20h: Show Céu (show gravado)

21h: Live – conversa musical com Estrambelhados

24/04 (sábado)

15h: Live – conversa musical com Despirocadas

18h: Live – conversa musical com Los Cunhados

21h: Show Zé Ibarra (show gravado)

25/04 (domingo)

18h: reexibição dos shows e das músicas gravadas pelos participantes das lives