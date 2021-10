73 anos de Bonito: Marcelo Bertoni participa das celebrações e entrega alimentos do Agro Fraterno

Presidente do Sistema Famasul esteve presente na assinatura de obras de infraestrutura e visitou famílias para distribuição de cestas básicas do Movimento Agro Fraterno.

Solidariedade e desenvolvimento marcaram o aniversário de 73 anos do município de Bonito, neste sábado, 2 de outubro. Juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, prefeitos e demais autoridades, o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou da programação de entregas de obras e assinaturas de ordem de serviço de infraestrutura para a região, das quais muitas direcionadas ao setor rural, além de distribuição de alimentos do Agro Fraterno.

A manhã teve início com a abertura da 62ª edição do programa do Senar/MS ‘Saúde do Homem e da Mulher Rural’, especial por ser a primeira em Bonito e por representar a retomada da inciativa, suspensa desde março de 2020 devido à pandemia da covid-19. Na sequencia, Bertoni esteve presente na entrega do prédio do quartel do 8º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, na MS-178, na entrada da cidade.

Já no ato de comemoração do aniversário, no bairro Jardim Boa Vista, ele participou da assinatura de pacote de obras estruturantes, entre elas pavimentação asfáltica da MS-345 e da Rodovia do Turismo, revitalização do pavimento da MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito, e restauração de trecho da MS-178.

Participaram da solenidade o deputado federal Vander Loubert, deputados estaduais Paulo Corrêa, Lucas de Lima e Mara Caseiro, prefeitos de 12 cidades da região e os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil) Jaime Verruck (Semagro) e Geraldo Resende (Saúde).

O período da tarde foi “preenchido pela solidariedade, com a entrega de cestas básicas do programa Agro Fraterno, juntamente com a esposa, Amanda Bertoni, o presidente do Sindicato Rural de Bonito, Jefferson Doretto, e o vereador Pedrinho Marambaia.

As entregas foram realizadas a famílias dos bairros Marambaia, ao asilo ‘Obras Sociais São José’, e ao Centro Espírita Caminho de Luz.

Uma iniciativa da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Agro Fraterno é um movimento do setor agro organizado pelo Sistema CNA, OCB e IPA. Em Mato Grosso do Sul, a corrente de solidariedade está distribuindo 740 toneladas de alimentos a 16 mil famílias mais atingidas pela pandemia nos 79 municípios. A logística conta com o importante suporte dos Sindicatos Rurais.