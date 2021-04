90 produtores da bovinocultura leiteira em Quixadá, no Ceará, são beneficiados com o Programa AgroNordeste – ATeG

Quixadá é um município do sertão central do Ceará que hoje é considerado um dos maiores produtores de leite do Estado e a tendência é aumentar essa produção, após a assistência técnica e gerencial que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, através do Programa AGRONORDESTE, vem oferecendo a 90 produtores espalhados pelo município, em três grupos de 30 criadores. Uma equipe de três técnicos de campo e um supervisor assistem cada um com visitas mensais, acompanhando todo o trabalho que é coordenado também pelo Sindicato Rural.

O presidente do Sinrural de Quixadá, Amilcar Silveira, disse que o Programa ATeG do SENAR foi reconhecido a nível nacional como um dos melhores pelo Ministério da Agricultura e que se baseia em cinco pilares. Inicialmente é feito um diagnóstico da propriedade com o levantamento das necessidades, seguindo-se a elaboração de um plano de ação com metas e resultados anotados, a implantação das atividades e o acompanhamento técnico e a avaliação, durante dois anos.

No mês de março deste ano, alguns criadores receberam 20 mil raquetes de palma forrageira e 10 metros cúbicos de maniva de mandioca, que foram implantados em uma área de 5,8 hectares em canteiros de mudas com o intuito de ampliar novas áreas com as espécies forrageiras no ano de 2022.

Este resultado é fruto da parceria entre a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA e o Sindicato Rural de Quixadá, no Programa Hora de Plantar, com o objetivo de fornecer alimentos forrageiros com valores energéticos e proteicos para os animais e reduzir os custos com a aquisição do concentrado.

PRODUTOR RELATA EXPERIÊNCIAS NO ACOMPANHAMENTO

Para o produtor Pedro Damião, cuja propriedade vem sendo assistida pelo Projeto AGRONORDESTE – Assistência Técnica e Gerencial do SENAR, que é atendido há um ano, em Quixadá, um dos benefícios que recebeu foi a implantação da palma forrageira que não tinha costume de plantar em sua propriedade e serviu muito para alimentar o rebanho durante todo o ano de 2020 e ainda sobrou para ser utilizada este ano, “vamos arrancar e plantar novamente no verão, pois os animais se deram muito bem com a palma aumentando bem a produção”, disse ele. Antes ele produzia 160 litros por dia e já chegou a produzir 320 litros por dia, dobrando a produção da propriedade.

Damião fez questão de destacar também a importância do acompanhamento através do Caderno do Produtor onde são anotadas as despesas, as receitas e a taxa de parição do rebanho, antes a gente não anotava nada, disse ele. Outra grande conquista destacada por Damião foi a aquisição de um tanque de resfriamento do leite que lhe permite produzir um produto mais saudável e seguro. Ele relatou também a ampliação do estábulo para os animais, para uma área maior com coberta e melhor ventilação, permitindo um maior conforto dos animais na hora da alimentação e da ordenha.

O técnico de campo Vicente Tomaz de Aquino Neto que assiste a 30 produtores disse que os bovinocultores de leite de Quixadá estão muito satisfeitos com as ações do AGRONORDESTE e do SENAR e que as principais demandas são a compra coletiva para baratear os custos com as aquisições dos insumos, perfurações de poços profundos para garantir a água e a produção de volumoso durante o período seco do ano e a aquisições de máquinas agrícolas coletivas para os preparos de solos dos grupos de produtores.