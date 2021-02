A imunização contra Covid-19 está abaixo do esperado, diz Pastor Jeferson

Da assessoria

Para garantir a transparência dos dados relacionados ao enfrentamento da pandemia em Cuiabá, a Prefeitura acatou a proposta do vacinômetro, sugerida pelo vereador Pastor Jeferson, líder do PSD na Câmara, e criou uma ferramenta para o acompanhamento da evolução da imunização em Cuiabá.

Segundo o Pastor Jeferson “é muito importante dar transparência para o povo, principalmente em um período de pandemia”

“Isso mostra que a gestão está compromissada com a população”, destacou.

O vacinômetro é atualizado uma vez ao dia, por volta das 9h, trazendo os números consolidados do dia anterior.

Até a manhã desta segunda-feira (1°) apenas 8.823 pessoas receberam a vacina. A meta é imunizar mais de 23 mil pessoas do grupo prioritário na primeira fase. A vacinação ocorre no Centro de Eventos do Pantanal, das 7h às 22h todos os dias, mas a adesão da população está muito abaixo do esperado, de acordo com o vacinômetro.

O público-alvo para a vacinação é definido pelo Ministério da Saúde de acordo com o Programa Nacional de imunizações e neste primeiro momento, de acordo com o quantitativo recebido, a vacina é destinada aos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate a covid-19 na cidade e aos cidadãos mais expostos aos riscos de contrair o vírus.

Kátia Oliveira, 36 anos, trabalha nos serviços gerais da campanha de vacinação, relata que vivenciou uma pandemia intensa com familiares nos grupos de risco, e que se alegra com a chegada da vacina. Acredita na melhora, mas enxerga o número baixo de pessoas no evento.

“E se o povo não tiver um pouco de consciência, e ficar se recusando a vacinar por medo, eles que estão de frente com a doença, então como a gente que está de fora vai poder realmente confiar na vacina”, expressou Katia.

Wellington Assunção, coordenador do evento da campanha de vacinação e enfermeiro do município de Cuiabá, assume: “A procura não está tão satisfatória quanto nós gostaríamos que estivesse, mas estamos trabalhando para que isso seja revertido e todo o público esperado receba a vacina”.