A partir de janeiro, ICMS da energia elétrica será de 17%; conta de luz pode ficar até 12% mais barata

O governador Mauro Mendes vai vistoriar e lançar novas obras durante viagem aos municípios de Primavera do Leste e Campo Verde, no sudeste do estado, nesta quinta-feira (09.12).

A agenda inicia às 8h no Centro de Eventos da Primacred, em Primavera, com o lançamento das obras de construção da nova usina FS Energia no município. Será a terceira usina de etanol de milho da empresa no estado, que vai se somar às unidades em Sorriso e Lucas do Rio Verde. Mato Grosso é hoje o maior produtor de etanol de milho do país.

A nova usina terá capacidade de produzir 585 milhões de litros de etanol por ano. A previsão é que a obra seja concluída em 2023. A empresa estima a criação de cerca de 8 mil empregos indiretos durante as fases de obras e 500 empregos diretos e indiretos durante o funcionamento da usina.

Em seguida, às 10h, no Centro Conviver, o governador vai assinar convênios e autorizações para uma série de obras no município, como a construção de uma nova escola e de quadras poliesportivas.

Ao meio-dia, a comitiva do governador segue para Campo Verde, onde assina mais convênios e autorizações na sede da Cooperativa de Cotonicultores de Campo Verde (Cooperfibra).

Os convênios serão destinados a obras de infraestrutura rodoviária na região e também para a reforma, ampliação, revitalização e reconstrução de escolas.

Às 14h, serão vistoriadas as obras da Escola Técnica Estadual (ETE) de Campo Verde. As obras estavam paralisadas há anos e foram retomadas pela atual gestão, em dezembro do ano passado.

A agenda encerra com a visita na Escola Estadual localizada no Bairro Santa Rosa. O governador atenderá a imprensa em ambos os eventos das assinaturas de convênios e autorizações.

Programação:

8h – Participação do lançamento das obras da usina de etanol da FS Energia, em Primavera do Leste

10 – Assinatura de convênios e autorizações, no Centro Conviver

12h30 – Assinatura de convênios e autorizações, na Cooperfibra, em Campo Verde

14h – Visita às obras da Escola Técnica Estadual

14h30 – Visita à Escola Estadual do Bairro Santa Rosa