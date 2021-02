A partir de manejo sanitário e controle de custos, ovinocultor de Dourados melhora produtividade do rebanho

“O Senar transformou o nosso modo de pensar e de agir com os animais”, afirma o produtor.

Ao longo de sete meses recebendo atendimento do Senar/MS, o ovinocultor Eduardo Hidalgo, vem observando grandes avanços na sua propriedade rural, em Dourados. A partir da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), ele melhorou o manejo dos animais, passou a controlar custos e receitas, e aumentou a produtividade do rebanho. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

“Com as primeiras visitas do Senar, percebi que muita coisa eu fazia errado, por falta do conhecimento técnico. A gente nunca teve acompanhamento, então a produção era feita com conhecimento popular, com o que aprendia no dia a dia, observando os animais. Nisso, a gente comprava animais de vários lugares, e muitos chegavam doentes. Diversos problemas surgiam, e a gente não sabia o porquê”, lembra o produtor.

Antes da Assistência Técnica e Gerencial, Eduardo produzia média de 128 quilos de carne por hectare, em um período de 12 meses. Somente nos primeiros sete meses de atendimento do Senar, foram alcançados 116 quilos de carne por hectare, evidenciando a rapidez na melhora da produtividade. Eduardo chegou a registrar cerca de 50% de animais improdutivos.

“O Senar sanou todas as dúvidas que eu tinha sobre criação, manejo sanitário, manejo com os animais. A gente percebeu que fazia totalmente o inverso do que tem que ser feito. O Senar veio para ajudar e ensinar todo manejo correto com os animais. Isso trouxe um ganho muito grande e um desenvolvimento que demoraria anos para se atingir. Aprendemos muito em pouco tempo”, avalia.

“O Senar transformou o nosso modo de pensar e de agir com os animais, criando objetivos a serem alcançados e, a partir desses objetivos alcançados, começamos a aumentar a nossa perspectiva junto à ovinocultura”, finaliza.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu