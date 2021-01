A pedido de Emanuel, vice-prefeito articula com senador Fávaro e garante R$ 12 mi à Saúde

Em mais um trabalho de articulação, liderado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, com a bancada federal mato-grossense, a Prefeitura de Cuiabá garantiu a chegada de R$ 12 milhões para aplicação na saúde pública. O compromisso foi firmado nesta segunda-feira (25) pelo senador Carlos Fávaro, em reunião com o vice-prefeito José Roberto Stopa. O valor será repassado em duas parcelas, sendo R$ 6 milhões em fevereiro e outros R$ 6 milhões em março.

O vice-prefeito destacou que a articulação e união outros Poderes é uma prática constante dentro do Executivo municipal e tem resultado em melhorias à população na saúde, infraestrutura, educação e outras áreas. Nesse caso, especificamente, Stopa recebeu a missão de conseguir fechar essa parceria e garantir a chegada do recurso que poderá, imediatamente, ser empregue em demandas urgentes, ajudando a desonerar o orçamento do Município.

“Assim que estiver em caixa, o valor já pode ser aplicado naquilo que a Secretaria de Saúde julgar mais urgente e o recurso da Fonte 100 será direcionado para obras e outras ações de melhoria desse serviço. Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro agradeço ao senador e também ao deputado estadual Paulo Araújo. Assumimos o compromissos de investir o valor com responsabilidade, em prol da saúde de Cuiabá”, disse Stopa.

Conforme explicado pelo senador, o recuso tem como objetivo auxiliar nas demandas da Atenção Básica. Dessa forma, a aplicação do montante será feita de acordo com o planejamento e a maior necessidade averiguada pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo Fávaro, o repasse faz parte do compromisso de trabalhar em Brasília para ajudar no desenvolvimento de Cuiabá, assumido com a população cuiabana.

“Reunimos com o vice-prefeito para falarmos sobre a administração pública e de que forma podemos ajudar o início dessa nova gestão em Cuiabá. Tenho esse compromisso com a população cuiabana, com a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice José Roberto Stopa. Esse recurso que estamos destinando a Cuiabá ajuda a atender esse momento tão angustiante que vivemos na saúde pública de todo país”, comentou o senador.