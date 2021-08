A televisão não vai acabar, diz apresentador Otávio Mesquita

O apresentador e ex-piloto Otavio Mesquita disse, nesta segunda-feira (30), que a televisão não vai acabar, apesar das chegadas de novas plataformas como o streaming. “Por mais que nós estejamos monitorados pela ‘modernidade’, por tudo aquilo que você vê, nós temos um pouco de sensibilidade de ver as coisas, então você vê hoje uma novela X,Y,Z do passado, são cenas especiais, você vê programas que o SBT está reapresentando, são coisas especiais, então você nunca vai deixar de ver televisão”, disse.

Com uma carreira de quase 40 anos, Mesquita começou sua carreira como apresentador nos anos 1980 e trabalhou em emissoras como Rede Record, Rede Manchete, SBT e Rede TV!. Atualmente ele apresenta o programa Operação Mesquita, no SBT. Ele também competiu no automobilismo nas categorias Stock Car Light, Porsche GT3 Cup Brasil. O apresentador foi o entrevistado no programa Sem Censura da TV Brasil e falou sobre temas como politicamente correto, pandemia, as transmissões que fazia do baile Gala Gay durante o carnaval e até sobre uma eventual carreira na política.

Mesquita disse que mantém um dos programas mais longevos da televisão. “São 38 anos fazendo o mesmo estilo de programa, o mesmo estilo, com uma visão 50% editorial e 50% empresarial. Isso sempre me ajuda muito. Em todas as televisões eu sempre fui parceiro. A minha leitura é uma leitura tecnicamente sempre mais correta, mais ética. A maior malandragem é a honestidade”, disse.

Veja aqui a entrevista completa.