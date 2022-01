Abertas inscrições para a 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental; evento será totalmente online

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizou nesta segunda-feira (03) a primeira inauguração de 2022. Demonstrando todo cuidado de uma gestão que tem tratado a saúde pública como prioridade, o gestor entregou a obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Ribeirão do Lipa. Completamente transformada, a estrutura foi preparada para atender com dignidade as mais de 4 mil pessoas da região.

A reforma da unidade recebeu um investimento de cerca R$ 500 mil, da Fonte 100 do Município, e englobou a execução dos serviços de troca de telhados e piso, climatização, e ampliação de duas salas, sendo uma totalmente equipada para ser utilizada como consultório odontológico. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a UBS do Ribeirão do Lipa realiza uma média semanal de 100 consultas medidas e 500 atendimentos em geral.

“Começamos esse ano reforçando o nosso compromisso com a saúde pública humanizada. Me sinto realizado ao conseguir proporcionar um tratamento digno à população. Um exemplo disso é nosso avanço na área de saúde bucal. Cuiabá tinha 10 equipes de saúde bucal. Meu compromisso era de encerrar o primeiro mandato com 40 e fechamos em 41. Mas, continuamos avançando e estamos já com 48 equipes de saúde bucal”, relatou Emanuel.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, destacou que 2022 será mais um ano desafiador, que trabalhará para garantir novas entregas à população, inclusive na área da saúde. Nesse sentido, reforçou também a importância do trabalho prestado pelo servidor público para que todos os serviços possam chegar ao cidadão com a qualidade e eficácia necessária.

“Não tenho dúvidas de 2022 será um novo ano desafiador, mas também um ano que trará muitas entregas à população. Isso é resultado de muito trabalho e do nosso compromisso com Cuiabá. Nesse sentido, também agradeço todos os servidores da saúde, pois sabemos o quanto eles são importantes para o nosso município. Sabemos o quanto são compromissados com a nossa população”, disse Stopa.

Morador da comunidade e representante da União Cuiabana das Associações de Moradores de Bairros (UCAMB), Jonail da Costa, enfatizou que a entrega da nova UBS está acompanhada de várias outras ações realizadas na região pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Segundo ele, desde 2017, o bairro vem sendo contemplado com melhorias na educação, infraestrutura, assistência social e saúde.

“Além de ser o melhor prefeito para Cuiabá, é também o melhor prefeito para o bairro Ribeirão do Lipa. Falo isso e tenho como comprovar. Ele foi o que mais construiu asfalto na nossa comunidade. A EMEB Maria Tomich passou por uma grande reestruturação, nossa creche foi reformada, a Avenida Mario Palma foi restaurada, e o mais importante foi a construção do HMC nessa região”, elencou Jonail.

A solenidade de entrega da UBS Ribeirão do Lipa também contou com a presença do secretário-adjunto de Atenção Primária, Drº Xavier, do secretário de Governo, Luis Claudio, do diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues, e do deputado estadual Paulo Araújo. Além desses, a Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Kássio Coelho, Drº Luiz Fernando, e Pastor Jeferson.

Confira no vídeo o antes e depois da UBS Ribeirão do Lipa