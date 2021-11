Abertas inscrições para a 6ª Corrida do Bope da Polícia Militar

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Como incentivo ao ciclismo, atividade física que ajuda a emagrecer, melhora o condicionamento físico, promovendo bem-estar, redução do estresse e da depressão, o deputado Eduardo Botelho (DEM), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), participou do Pedal da Guarda – edição 2021, nesta quinta-feira (25), em Várzea Grande, e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando para consolidar a construção de mais ciclovias no estado.

É dele a indicação feita ao governo do estado para a construção de ciclofaixa ligando Santo Antônio de Leverger a Barão de Melgaço. Também solicitou iluminação na ciclovia da Rodovia Emanuel Pinheiro e garantiu a firmação de parcerias para construir novas pistas em Várzea Grande. Botelho pedalou o percurso do Pedal da Guarda, que iniciou na Praça Sarita Baracat até a Prefeitura de Várzea Grande. Disse que a bicicleta já foi seu meio de transporte. “Morava lá no Coxipó e pedalava até a antiga Escola Técnica Federal”, complementou.

“Apoiamos incentivos à prática esportiva, sou defensor desse ato e convido os moradores a participarem cada vez mais de eventos como esse pedal, que tem apoio da Assembleia Legislativa. Indiquei a ciclovia saindo de Santo Antônio para Barão de Melgaço, no sentido até Mimoso, que já está sendo providenciada. Também temos que providenciar ciclovia aqui para Várzea Grande, vamos unir forças e trabalhar isso para incentivar a população a pedalar. Parabéns aos participantes. É muito bacana esse momento de descontração e de amizade através do esporte. Agradeço a todos pela oportunidade de pedalar com vocês”, discursou Botelho, ao lado do prefeito Kalil Baracat, que recepcionou os ciclistas no pátio da prefeitura.

“Parabenizo os organizadores desse evento e a Assembleia Legislativa, através do deputado Botelho, que apoia essa causa e trabalha por mais ciclovias para Mato Grosso”, disse o ciclista Ricardo Adriane.

“Foi extremamente oportuna a participação do deputado Botelho no pedal. A Assembleia fez essa parceria com a prefeitura e tivemos mais de 400 ciclistas participantes. Um pedal extremamente seguro, momento importante para nós ciclistas”, disse o jornalista Lucky Marlon, criador do grupo de ciclistas De Olho no Pedal e que já solicitou o apoio para a criação do Pedal da Assembleia Legislativa.