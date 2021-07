Abertas inscrições para o processo seletivo de contratação de 100 brigadistas florestais temporários

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT) abriu nesta terça-feira (13.07), as inscrições do processo seletivo para contratação de 100 brigadistas florestais temporários para atuar nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais 2021. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

De acordo com o documento, as vagas serão distribuídas em onze municípios do Estado: (10) vagas para Alto Paraguai, (8) Barão de Melgaço, (8) Barra do Garças, (10) Chapada dos Guimarães, (8) Cuiabá, (10) Nobres, (10) Novo Santo Antônio, (10) Poconé, (8) Porto Esperidião, (8) Santo Antônio de Leverger e (10) em Vila Bela da Santíssima Trindade, totalizando 100 brigadistas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente, das 8h às 12h, e das 14h às 18h, conforme descrito na tabela abaixo. O candidato deverá apresentar diversos documento pessoais com entrega de cópias. A lista completa consta na página 4, item 4.3 do edital.

O processo seletivo será realizado em duas fases: análise curricular, Teste de Aptidão Física (TAF) e o Teste de Habilidades e Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA). Segundo o cronograma, o resultado final do será divulgado até o dia 2 agosto, no Diário Oficial do Governo de Mato Grosso.

A contratação desses profissionais faz parte do Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais (POTIF 2021), com participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e Secretaria do Meio Ambiente (Sema) parceiras nas ações de prevenção dos biomas mato-grossenses durante o período de estiagem.