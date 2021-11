Abertas inscrições para webinário para debater racismo no Sistema de Justiça

Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) podem participar do webinário Racismo no Sistema de Justiça, que será promovido na sexta-feira (19) pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Escola Superior da Magistratura (Esmagis). O evento, online, será realizado entre 8h15 e 11h30.

As inscrições são gratuitas e voltadas para todos os públicos, especialmente para magistrados, magistradas, público interno do Poder Judiciário de Mato Grosso, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas do Estado, bem como integrantes de todos os segmentos de Justiça em todos os graus de jurisdição.

A capacitação tem como objetivo compreender as nuances com preconceito racial, bem como práticas de combate para promoção de uma efetiva justiça social. Os interessados podem se inscrever clicando aqui. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail esmagis@tjmt.jus.br ou pelo telefone 65 3617 3844.

Coordenado pela juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira, o webinário contará ainda com a presença do promotor de Justiça Rinaldo Segundo, da juíza do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) Manuela Hermes de Lima e do escritor Gleidson Renato Martins Dias.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT, com informações Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

