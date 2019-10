Abertura da etapa estadual dos Jogos Estudantis é marcada por momentos de emoção e motivação

Foi durante uma cerimônia de muita emoção e alegria que a prefeita Lucimar Sacre de Campos deu abertura aos Jogos Escolares da Juventude de 2019, etapa Estadual, realizada na noite desta quinta-feira, 03, no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, o Fiotão.

O local foi reinaugurado recentemente após reforma e ampliação que o transformou no maior Complexo Esportivo do município. Autoridades de todo o estado e grandes nomes do esporte olímpico brasileiro, estiveram presentes no ato. Os jogos começam a ser realizados nesta sexta-feira, 04 e segue até domingo (06). No total, atletas de 32 municípios participam desta etapa.

“Declaro aberto o torneio dos jogos Escolares que é um momento do envolvimento e intercâmbio dos estudantes de toda a rede pública com a privada de todo o nosso querido Mato Grosso. Um projeto que se constrói as competências e o conjunto de valores que, ao meu modo de avaliar, os estudantes levarão para a vida toda”, foram as palavras da prefeita Lucimar Sacre de Campos que disse ainda acreditar muito no crescimento do esporte em Várzea Grande, sendo assim declarou que estão sendo programados mais investimentos para o setor de esporte e lazer, ainda para este ano e para o ano de 2020, onde o município vai ter mais um Complexo Esportivo, e tantos outros espaços fits, para a prática esportiva.

O secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec, falou da importância dos treinadores para o sucesso dos Jogos Escolares.

“Quero agradecer e parabenizar os professores de educação física pela atuação nas escolas, pelo incentivo ao esporte e por seu importante papel na educação, na promoção da saúde e na integração e desenvolvimento social dos estudantes. Nós, da Secel, somos gratos por vocês treinarem esses jovens atletas e possibilitarem que eles estivessem aqui competindo por suas escolas e aprendendo valores que vão além do rendimento esportivo”, saudou Allan Kardec.

O senador Jayme Veríssimo de Campos, convidado especial para a abertura do evento, disse que a previsão é de que no próximo ano de 10 à 15 novos espaços fomentando o lazer e o esporte de Várzea Grande devem ser entregues à população e frisou ainda a importância do evento no município. "Temos certeza que é através de competições como essa despertamos novos talentos em todas as modalidades, e eu acho que o Brasil precisa mesmo investir mais no esporte e no desenvolvimento do nosso futuro, que são nossas crianças, nossos atletas e campeões do futuro", disse o senador.

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis, disse que as competições dos Jogos Escolares de Várzea Grande, é um incentivo aos alunos/atletas e os ensinam a competirem dentro do espírito esportivo. “Que vença o melhor, mas competindo lealmente e sempre buscando a vitória. Estudem para se tornarem profissionais de primeira, desportistas de primeira, que do lado de cá, faremos todo o possível para que seus sonhos se tornem realidade, com a oferta de uma educação básica de qualidade, oportunizando um aprendizado de excelência para o futuro promissor de cada aluno”, declarou.

As competições acontecerão durante os três dias em diversos locais de Várzea Grande e em Cuiabá. As modalidades disputadas são: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Os estudantes serão divididos por faixas etárias: 12 a 14 e 15 a 17 anos. Os campeões e campeãs estaduais de cada modalidade garantem vaga para a etapa nacional da competição escolar que acontecerá em novembro, em Santa Catarina.

Entre técnicos e atletas, são mais de 1.600 participantes que estão sendo acolhidos e acomodados pela Prefeitura de Várzea Grande em parceira com o Governo do Estado. O superintendente da secretaria de Esportes, Jadir Pereira, frisa a importância do novo Complexo Esportivo “Fiotão” para o esporte em geral. “Várzea Grande não sedia a uma fase estadual a mais de uma década. Não tínhamos condições estruturais para sermos sede de uma competição como essa. Hoje com o novo complexo de esportes, ganhamos também maior visibilidade em todo o Estado, o que enriquece e favorece também o esporte várzea-grandense”, disse o superintendente da pasta.

Jadir garante que a expectativa que Várzea Grande avance para a próxima fase é muito grande. "Estamos com atletas bem preparados e acreditamos alcançar na etapa nacional pelo menos três primeiros lugares", disse confiante.

A modalidade com maior número de participantes por incluir mais de vinte provas diferentes é o atletismo com 600 atletas no total, sendo 13 competidores por município, como corridas de 75 a 3 mil metros, corridas com barreira, salto em altura, lançamento de disco, dentre outras. Outra modalidade com provas diversas será a natação, com disputas nos estilos borboleta, peito, costas, livre, medley, além dos revezamentos. As competições de natação serão realizadas em Cuiabá, na piscina do Ginásio de Esportes Aecim Tocantins.

A abertura do evento foi marcada pelo desfile das delegações, execução do Hino Nacional pela Banda Municipal, entrada da tocha olímpica conduzida por alunos de diversas escolas de Várzea Grande e ex-atletas, apresentações culturais, e ainda a presença de importantes nomes do esporte olímpico brasileiro.

O maior medalhista do Brasil, Vicente Lenílson, falou da emoção que sente ao ver crianças e atletas tão envolvidos e dedicados em atividades esportivas. "Cada vez que participo de eventos como esse sinto a mesma emoção de quando pisava numa quadra para competir. O meu recado para cada atleta é que não desistam dos seus sonhos e acreditem em si mesmos. Eu me dediquei, corri atrás do sonho e venci, para ser o que sou hoje, campeão do atletismo", disse com emoção o maior campeão de atletismo.

Por: Letícia Kathucia – Secom/VG