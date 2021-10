Abrigo Bom Jesus realiza café da manhã para agradecer apoio da Secretaria da Saúde durante surto de covid-19

Após um mês de surto de covid-19 entre idosos e funcionários do Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, em que mais de 50 idosos de um total de 84 testaram positivo, além de 9 funcionários, foram acometidos, quase todos já estão curados, faltando apenas três idosos que estão internados receberem alta médica. Para comemorar a vitória contra o coronavírus e agradecer pelo suporte que receberam da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que criou uma força-tarefa para enfrentar o surto, funcionários e idosos realizaram um café da manhã, nesta quinta-feira (30), dedicado à secretária Suelen Alliend e demais servidores que estiveram envolvidos.

O momento foi marcado por muita emoção, com falas de agradecimento de vários colaboradores do asilo, uma homenagem dos idosos, que fizeram um desfile com plaquinhas de agradecimento ao som da música “Trem Bala”.

A gestora do abrigo, Suzeth Nascimento Silva, fez uma fala emocionada de agradecimento aos servidores da Clínica da Família, que esteve no local durante todos os dias durante o surto, fazendo exames, cuidados e encaminhamentos. “Só Deus para agradecer a vocês, à secretária, ao Gilson, que desde o primeiro minuto esteve aqui com a gente dando esse suporte porque foi muito difícil pra gente viver o que a gente viveu, mas, se não fosse o apoio de vocês, com certeza seria muito mais difícil. Só tenho gratidão por vocês, que Deus abençoe muito vocês e seus familiares”, disse.

O morador do abrigo, Deiran Rudy Pereira, 61, fez um discurso representando todos os idosos. “Nós gostaríamos de agradecê-los mais uma vez pelo trabalho de vocês, pelo carinho de vocês para conosco. Não tem palavras, mas tem emoção. O atendimento de vocês para conosco não tem comparação, então, de família para família, da família dos idosos para a Clínica da Família, o nosso muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo do fundo dos nossos corações!”.

Em meio às lágrimas, a enfermeira do abrigo, Emanuelle Julia Alves Pereira, destacou o amor e o carinho dos profissionais da saúde municipal para com os pacientes em meio ao momento difícil. “O que a gente viveu não foi fácil. Pra mim foi uma surpresa, fiquei muito triste por dentro. A cada idoso que testava positivo, eu falava: ‘Meu Deus! O que a gente vai fazer?’ Fiquei mal, fiquei assustada. E aí eu pensei: ‘Não, a equipe precisa de mim, vou dar o suporte, vou vestir a camisa. Não vai ser fácil, mas a gente vai vencer. E aí eu pude perceber o companheirismo, o trabalho em equipe de todos vestindo a camisa, foram pra cima […] Quero agradecer a secretária por ter disponibilizado essa equipe porque não foi fácil. Mais de 50 idosos testaram e hoje a grande maioria está bem. Alguns estão internados. Mas só tenho que agradecer”, afirmou.

O presidente do Abrigo Bom Jesus, José Duarte, afirmou que apesar de todas as dificuldades, é preciso agradecer a Deus pelo fato de os idosos terem se mantido seguros durante toda a pandemia e o surto ter ocorrido em um momento em que existe mais informações, mecanismos de combate e leitos disponíveis. “A pandemia trouxe um prejuízo muito grande, mas também trouxe um aprendizado muito grande porque todos nós aprendemos muito com a pandemia, com as perdas. Mesmo com tudo isso que aconteceu, a gente agradece a Deus porque não aconteceu no começo da pandemia, onde a experiência não era grande, onde os hospitais estavam lotados. Ficamos um ano e meio, graças a Deus, sem acontecer nada. Quando aconteceu, os hospitais já estavam com leitos de UTI sobrando, os médicos já sabiam o que fazer. Foi uma guerra, mas, graças a Deus, deu tudo certo com a equipe que nós temos, com o apoio de todos vocês, com o apoio da secretária, porque na hora eu liguei pra ela e o Gilson e a Cínica da Família estão sempre aqui com a gente. Secretária, eu queria que você levasse o nosso abraço à primeira-dama, que tem um carinho especial com a gente, ao nosso prefeito, aos secretários. Essa singela homenagem de toda a equipe é apenas uma forma de agradecimento porque pagar a gente não tem como pagar. Só obra divina que vai pagar por tudo o que vocês fizeram. Esta é uma homenagem simples, mas é de coração, é verdadeira. Muito obrigado”, declarou.

A secretária de Saúde, Suelen Alliend, lembrou de quando recebeu a notícia do surto e, imediatamente, criou uma força-tarefa para dar todo o suporte necessário às pessoas que convivem no abrigo. “Era uma tardezinha de sexta-feira quando eu recebi telefonema do Zezinho, do Gilson, da primeira-dama, do prefeito, da secretária de Assistência Social. E nós não medimos esforços. Naquele momento a gente teve que pensar rápido, já articulamos um grupo chamado Força Tarefa, onde colocamos todos os envolvidos, Regulação, diretoria de hospital, já pedimos todo o apoio conforme a determinação do nosso prefeito. A nossa primeira-dama pediu que a gente viesse trazer essa mensagem. A gente respeita muito e preza muito pelos direitos dos idosos. Quero dizer a vocês que a Secretaria de Saúde está aberta a vocês sempre que precisarem. Agradecer a Clínica da Família também pelo apoio que eles deram, que foi de extrema importância, foi fundamental, à equipe do abrigo que foi muito elogiada. Gratidão a todos vocês”.

O coordenador de Atenção Primária da regional Norte da SMS, Gilson Guimarães, apresentou os servidores que representaram a equipe da Clínica da Família (médica, enfermeira, técnica de enfermagem, agente comunitário de saúde, odontologia) na homenagem, bem como a gerente da unidade básica de saúde, Dalva Maria Tenório, a coordenadora da UPA Norte, Juselly Lima, e lembrou das equipes do programa Melhor em Casa e da Vigilância Epidemiológica, que também estiveram presentes durante a força-tarefa, ajudando com fisioterapia respiratória e testagem e monitoramento, respectivamente. “Essa é uma vitória que não é de uma pessoa específica. É da Clínica da Família, da Secretaria de Saúde. Quero agradecer a equipe do abrigo, parabenizar vocês por essa luta, vocês fazem mesmo a diferença”, ressaltou.

Força-tarefa

Desde que detectado o surto de covid-19 entre os idosos que vivem no Abrigo Bom Jesus, no final de agosto, o prefeito Emanuel Pinheiro determinou que toda atenção fosse dada às pessoas que vivem ou trabalham no local. A Secretaria Municipal de Saúde atuou oferecendo equipe médica no local, testagens diárias, monitoramento pela Vigilância Epidemiológica, tratamento com medicamentos, regulação para internações, fisioterapia. Além disso, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) ajudou com a desinfecção de todas as instalações do abrigo.