Acadêmicos da Unic conhecem a sede da Sefaz

A Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer (Secel) promove nos dias 06 e 07 de dezembro, no auditório da Arena Pantanal, o 1º Encontro de Gestores Municipais de Esporte e Lazer de Mato Grosso. O objetivo do evento é propiciar aos gestores oportunidades para compartilhar conhecimento, experiências e propostas de fomento às práticas esportivas e de lazer nos âmbitos estadual e municipal.

Gestores da área esportiva de todos os 141 municípios mato-grossenses são convidados a participar do encontro, que discutirá as políticas públicas nas três manifestações do esporte: educacional, participativo e de rendimento. O evento contará também com a participação de gestores estaduais e da equipe técnica da Secel.

“Essa reunião busca resgatar o esporte como direito de todo cidadão. É importante que os municípios participem com representantes para ampliar o papel dos gestores municipais na efetivação de políticas públicas que ajudem a melhorar a qualidade de vida do povo mato-grossense”, explica o titular da Secel, Allan Kardec.

Dentre as atividades do Encontro estão programadas a apresentação das principais diretrizes e projetos na área da esporte e lazer do Estado, mesa redonda, debates e palestra com Marcelo Ferreira Miranda, presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Além disso, o Plano Estadual de Esporte e Lazer será exposto aos participantes para discussão das propostas recebidas na plataforma de participação social colab.esportes.mt.gov.br.

Os gestores também poderão opinar sobre as definições dos Jogos Escolares de 2020. Com atividades durante praticamente todo o ano, a competição escolar é bastante aguardada por envolver todos os municípios do Estado.

Confira a programação completa

06 de dezembro

7h30: Credenciamento

8h: Abertura

8h30: Apresentação de diretrizes de esporte e lazer do Estado, com Allan Kardec

10h: Palestra “Ações implementadas a partir do plano estadual de esporte e lazer de Mato Grosso do Sul”, com Prof. Me. Marcelo Ferreira Miranda

Intervalo para almoço

14h: Apresentação do Plano Estadual de Esporte e Lazer

16h30: Mesa Redonda – Ações e perspectivas de Esporte e Lazer

07 de dezembro

8h: Balanço das ações de Desporto Escolar

9h: Jogos Escolares 2020 – calendário

10h15: Jogos Escolares 2020 – abertura para inscrição das cidades-sedes e Sistema online de inscrição de atletas

Intervalo para almoço

14h: Jogos Escolares 2020 – caderno de encargos

15h45: Jogos Escolares 2020 – regulamentos geral e específico

17h: Encerramento