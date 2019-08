Ação aumenta vagas de estacionamento e cria pista de teste na sede do Detran

Por muito tempo, usuários que passavam pela sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), em Cuiabá, se deparavam com a imagem de dois pátios lotados de automóveis e motocicletas. Esse cenário mudou, com as ações de reciclagem de 100% dos veículos que, durante anos, se acumularam nos pátios da autarquia.

Com a limpeza do primeiro pátio, que fica próximo ao bloco das diretorias de Habilitação e de Veículos, já estão disponíveis 51 vagas a mais de estacionamento; um espaço de 1.500 metros quadrados para proporcionar maior comodidade aos usuários.

O segundo pátio, de 8 mil metros quadrados, também localizado em frente às duas diretorias, está totalmente limpo e será destinado à aplicação de testes para mudanças de categoria da habilitação C (veículos que pesam mais de 3.500 quilos, usados para transporte de carga), D (ônibus e microonibus) e E (veículos que pesam mais de 6 mil quilos e com mais de 8 lugares, como reboques).

“Com a disponibilidade do pátio, vamos iniciar os procedimentos de sinalização, demarcações do local e verificar como será o balizamento, de forma a aproveitar melhor o espaço”, explicou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro Alencar de Andrade.

Conforme o presidente da autarquia, Gustavo Vasconcelos, atualmente os testes de mudanças dessas categorias são realizados fora da sede do Detran. “Com a limpeza do pátio vamos melhorar a qualidade do serviço prestado à população”, falou.

Reciclagem

O processo de reciclagem e limpeza de pátios das unidades do Detran em Mato Grosso começou em 28 de janeiro deste ano, como uma das ações prioritárias da gestão. Desde então, 7.170 veículos foram reciclados em 33 pátios da autarquia em todo Estado.

Somente nos dois pátios do Detran em Cuiabá, foram reciclados 936 automóveis e motocicletas. “O processo de reciclagem é prioridade da atual gestão, além de ser um antigo anseio da sociedade. O Detran assume a sua função social em garantir a correta destinação dos veículos e, em contrapartida, proporciona a limpeza constante dos seus pátios”, enfatizou o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro.

O processo de descontaminação e reciclagem dos veículos inicia com a retirada da bateria, óleo e combustível. Após esse procedimento, é feita a compactação, pesagem e destinação do material para reciclagem. O valor da venda é destinado aos cofres do Estado e a previsão é de que até o fim do ano, a arrecadação chegue a R$ 1,2 milhão e um total de 11 mil veículos reciclados.

Um dos focos da limpeza dos pátios também é a preocupação com o meio ambiente e a saúde pública. “Com essa ação, além de colaborar para a preservação do meio ambiente, também eliminamos prováveis criadouros de insetos”, pontuou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.