Ação conjunta das polícias desarticula desmanche de motocicletas roubadas

Assessoria | PJC-MT

Uma mala carregada com 15 tabletes de maconha foi apreendida pela Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (26.09), durante investigações do comércio entorpecentes em Confresa (1.160 km a Nordeste). A ação resultou na prisão do suspeito, Romes Rodrigues dos Santos, 50, autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações iniciaram há cerca de dois meses quando os policiais da Delegacia de Confresa receberam uma denúncia sobre o comércio de entorpecentes na residência do traficante conhecido como “Divinho”. Segundo as investigações, Romes é comparsa de “Divinho”, suspeito conhecido da Polícia pela atuação no comércio de entorpecentes e que já foi preso em operações policiais anteriores.

Durante o trabalho investigativo, os policiais notaram a movimentação de pessoas entrando e saindo da residência de Divinho assim que ele saiu da cadeia, caracterizando a possível venda de drogas no local. Na quarta-feira (26), os policiais flagraram o momento em que Romes e Divinho chegaram a residência em uma motocicleta, carregando uma mala.

A prisão de Romes aconteceu quando ele foi guardar a motocicleta em sua residência (na mesma rua da casa de Divinho) e foi abordado pelos policiais. Em continuidade as diligências, os investigadores foram até a casa de “Divinho”, que ao perceber a presença da Polícia, correu para o quintal da residência, pulou o muro fugiu.

Nos fundos da casa, os policiais encontraram a mala carregada com 15 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 14 quilos da droga. Diante dos fatos, o suspeito Romes foi conduzido a Delegacia de Confresa, onde após ser interrogado pelo delegado André Rigonatto, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.