Ação conjunta prende suspeitos de homicídio ocorrido em zona rural de Sapezal

Assessoria/PJC-MT

Em atuação conjunta, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da Capital conseguiram recuperar um veículo de luxo roubado no estado de Goiás e prenderam um suspeito, nesta sexta-feira (07.02).

A equipe de Rondonópolis foi comunicada pela Derrfva de que haveria um veículo Honda Civic rodando na cidade com a mesma placa de um carro de Cuiabá, também do mesmo modelo. A proprietária do veículo de Cuiabá foi contatada e informou que seu carro permanece em sua posse.

Com as informações repassadas pela Derrfva, policiais de Rondonópolis conseguiram localizar o Honda Civic no bairro Parque Universitário, em posse de um homem de 41 anos. Ele informou à Polícia Civil que faz empréstimos e recebe bens dos devedores como garantia. Segundo o suspeito, o veículo encontrado com ele foi entregue como garantia de um valor emprestado de R$ 20 mil, com juros de 10% ao mês. Ele relatou ainda aos policiais que há aproximadamente duas semanas, o devedor entrou em contato informando que o veículo era clonado.

Em checagem, a Derf-Rondonópolis verificou que o número do chassi era divergente do informado no documento veicular. Os policiais constaram pela numeração do chassi que o Honda Civic tem uma placa original do estado de Goiás e foi furtado em 2013. Já a cédula da documentação veicular que acompanhava o veículo foi furtada da agência do Ciretran de Rondonópolis, em 2017.

O suspeito foi detido e encaminhado à Derf, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante

O carro foi removido ao pátio da delegacia e o documento veicular apreendido.