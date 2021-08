Ação conjunta prende três pessoas com 15 kg de drogas em Pontes e Lacerda

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) promove, no próximo dia 25 de agosto, a terceira edição do #GOOGLEDAY, treinamento online sobre as principais ferramentas do MTI Google Workspace eCrypto. O evento online, aberto a todos os usuários do Google Workspace será realizado entre às 9h 11h. As inscrições se encerram no dia 24 de agosto.

O objetivo do #GOOGLEDAY é compartilhar conhecimento sobre a ferramenta desenvolvida em parceria com a MTI e RW3 Tecnologia, solução de colaboração utilizada pelo poder Executivo estadual e outros órgãos de Mato Grosso.

Neste encontro será abordado o seguinte tema:

– Como alavancar a inteligência dos dados com informações colhidas a partir das respostas dos formulários utilizando Forms e as integrações com Sheets e Data Studio.

O #GOOGLEDAY é uma iniciativa da MTI em parceria com a RW3 e com apoio da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e SECOM. Para participar do evento, faça sua inscrição, CLIQUE AQUI.