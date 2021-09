Ação em comemoração ao Dia da Árvore é realizado nesta terça-feira (21)

Movimento de Arborização Comunitária já viabilizou mais de 40 mil mudas plantadas

Com o objetivo de propagar a ideia da preservação ambiental, nesta terça-feira, dia 21 de setembro, data em que é comemorada o Dia da Árvore, será realizado um evento de conscientização e distribuição de mudas de plantas na Praça Ipiranga, através do Projeto PlantAR – Movimento de Arborização Comunitária, idealizado pelo vereador professor Mário Nadaf.

Entendendo a importância das áreas verdes e melhoria das condições de vida da população cuiabana, desde 2013, com muito sucesso, o Movimento de Arborização Comunitária consiste em levar o plantio de mudas de árvores frutíferas, não frutíferas e ornamentais, do nosso cerrado a todas as comunidades do nosso município, tanto em praças públicas como em escolas e demais logradouros, o que já propiciou mais de 40.000 mudas plantadas, com o apoio do poder público, da iniciativa privada e da população local, com a participação maciça dos moradores e, sobretudo, das crianças e adolescentes do nosso município.

“Nossa finalidade é sensibilizar a população sobre o benefício da árvore nos nossos dias, por meio do envolvimento e mobilização da comunidade, no processo de implantação e implementação de áreas verdes, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida das populações. Conto com apoio de toda população nesta terça-feira, em prol da nossa querida cidade.”, explanou o parlamentar Mário Nadaf.

Com práticas como esta, o intuito é continuar beneficiando a biodiversidade, de um ar cada vez menos poluído, das flores e frutos, da amenização da temperatura, das sombras que as árvores nos proporcionam, além de sua beleza paisagística.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS

Data: 21/09/2021

Horário: 07h30

Local: Praça Ipiranga, Centro