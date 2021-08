Ação em defesa da mulher “Meu corpo não é corrimão” foi realizada no Terminal Alencastro

O sucesso do mutirão de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal de Cuiabá – HMC no último fim de semana, com 62 procedimentos realizados, entusiasmou o prefeito Emanuel Pinheiro, que solicitou à equipe do hospital que empregasse o máximo de empenho para superar novamente a meta neste fim de semana de comemoração do Dia dos Pais.

O pedido do prefeito tocou a equipe, que replanejou as cirurgias e adiantou o mutirão. Inicialmente, ele seria retomado sábado (07), mas já na segunda-feira (02) a força tarefa voltou a ser efetuada e desde então foram realizadas 184 cirurgias. A meta de 120 cirurgias prevista inicialmente foi muito além das expectativas, com 64 procedimentos a mais.

“Estou muito feliz. Grande parte foi realizada em pacientes que são pais e que poderão passar o Dia dos Pais junto aos seus filhos. Isso é algo que não tem preço. Mais de 170 pacientes tiveram alta e já estão com suas famílias. Poder proporcionar a volta destes pacientes para seus lares ainda mais próxima a uma data tão especial é algo que enche meu coração de felicidade e orgulho”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Pinheiro ressaltou ainda o comprometimento da equipe do HMC, que não mediu esforços para atender sua solicitação. “Quero agradecer muito a equipe de enfermagem, médicos cirurgiões, médicos anestesias e todos que fizeram parte deste mutirão. São profissionais extremamente competentes, sempre prontos a oferecer o melhor atendimento possível aos pacientes. O sucesso do HMC se deve inteiramente ao trabalho fantástico de todos estes profissionais”, agradeceu.

O químico Antônio Carlos Zaviaski, de 68 anos, é um desses pais. Ele ficou internado dez dias no HMC vítima de acidente de moto e, após a cirurgia, está se recuperando em casa. “Conheço muito bem o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, pois acompanhei meu pai que ficou internado lá. Tenho uma coisa a dizer: a equipe de Ortopedia do HMC não deixa nada a desejar para a equipe de lá. São profissionais sensacionais, com muita competência. Parece que estou com um pé novo após a operação. É uma equipe que merece o ouro olímpico!”, elogiou o paciente.

O senhor Isaías da Silva, de 47 anos, também agradece imensamente o atendimento e tratamento a que foi submetido no HMC. Após uma queda no telhado que causou uma fratura grave na perna no começo do ano, precisou usar um fixador durante cerca de 6 meses. “Os médicos que me atenderam disseram que meu caso era bastante complexo, pois cheguei a romper uma artéria importante. Foi por Deus que não perdi a perna. Tive um atendimento excelente na época do acidente, além do acompanhamento durante todos estes meses. Esta semana tirei o fixador e vou passar o Dia dos Pais bem mais confortável, comemorando com as minhas 3 filhas. Agradeço a Deus e a todos do HMC, que são extremamente competentes e atenciosos”, finalizou.