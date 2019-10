Ação inédita da Prefeitura de Cuiabá entrega 186 cadeiras de rodas especiais a pacientes do SUS

Em ação inédita no município de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro entregaram nesta sexta-feira (25), 186 cadeiras de rodas para pacientes que aguardavam na fila do Sistema Único de Saúde – SUS.

A iniciativa, que foi conduzida por meio de parceria entre as Secretarias de Saúde (SMS) e de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMADH) beneficiaram diretamente pessoas de 06 a mais de 80 anos que necessitavam de cadeiras especiais de alto custo que exigiam qualificações específicas, ou seja, foram feitas sob medida, de acordo com a necessidade de cada um.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho a ação foi possível graças a uma força-tarefa que deu agilidade na habilitação da Policlínica do Planalto como Centro Especializado em Reabilitação do tipo 2 – CER II, iniciada em dezembro de 2015. “Um dos compromissos do prefeito Emanuel Pinheiro era não parar qualquer projeto que viesse beneficiar de fato a população cuiabana. Dessa forma, imediatamente após o início da gestão, a equipe técnica da SMS deu sequência aos trâmites do credenciamento do CER II junto ao Ministério da Saúde. E o resultado deste trabalho favoreceu significativamente a Saúde de Cuiabá, pois esses benefícios que só eram concedidos pelo Estado, por meio do CRIDAC CER III – Centro Especializado em Reabilitação ganha o reforço humanizado do CER II de Cuiabá, que passa a reforçar esse serviço”, explicou.

Para a Clarisse Oliveira de 40 anos, que foi a representante dos 186 contemplados, o reforço do CER II significa celeridade a quem tanto precisa desse equipamento, que traz um pouco mais de dignidade e qualidade de vida a quem tanto precisa. “Minha irmã faleceu em decorrência de complicações no parto. Ela esperava gêmeas, Emanuele que nasceu saudável e é cuidada com todo amor pela minha mãe, e Clara, que teve sangramento no cérebro o que ocasionou os problemas de saúde. Desde então ela tornou-se minha filha e, embora haja amor de sobra, faltam recursos e desde os 03 anos minha filha que hoje tem 09, usava a mesma cadeira que já estava totalmente desconfortável. Estávamos na fila do CRIDAC para receber uma nova há 05 anos e hoje graças a Deus, que proporcionou este gesto através do prefeito e da primeira-dama, minha pequena Clara Vitória terá mais qualidade de vida a partir de agora”, contou emocionada.

A presidente da Amde – Associação Mato-grossense de Deficientes, Roselene Garcia salientou que a atitude da atual gestão em mover esforços em prol do credenciamento do CER II contribuirá para o fim da espera de tantos outros casos que também aguardam para ter finais felizes como o dos 186 contemplados. “Muito se fala em acessibilidade, mas até então era um sofrimento para todos nós que aguardávamos nessa longa fila por essas cadeiras que exigem qualificações específicas. Agora, tenho certeza que com essa iniciativa teremos por meio do CER II o reforço necessário para que outras pessoas recebam as tão sonhadas cadeiras de rodas de forma mais célere. Para muitos é um gesto simples, para nós é uma vitória que fará eternamente parte de nossas vidas com significativa melhoria. Por esta razão, em nome da AMDE, agradeço imensamente aos secretários envolvidos, à primeira-dama Márcia Pinheiro e ao prefeito Emanuel Pinheiro por este gesto que, pela emoção de todos nós ao recebermos este bem precioso, deixa claro que verdadeiramente é um gesto humanizado”, reforçou a presidente que também é deficiente física.

Para Pinheiro, os relatos e as emoções pessoais a cada entrega demonstram que o trabalho para virar a página da Saúde em Cuiabá está no caminho certo. “A sensibilidade de saber que uma ação transforma vidas não deve estar em planos de governo e nem em projetos de gestão. Ela tem que estar no coração. É premissa de quem verdadeiramente quer ajudar aqueles que de alguma forma dependem exclusivamente do município e, graças a Deus eu e minha esposa amada, Márcia Pinheiro temos o coração voltado para essa sensibilidade. É emocionante entregar cada cadeira dessas, mas, sobretudo é gratificante saber que estamos, por meio do nosso trabalho, que tem sido feito com muito amor para melhorar a vida das pessoas, transformando a vida dessas pessoas. Esse foi o nosso compromisso, cuidar de quem realmente precisa e é isso que faremos diuturnamente até o fim do nosso mandato” enfatizou o prefeito.

Uma vez que entrega das cadeiras é a parte mais delicada do processo, porque cada uma delas precisa ser conferida para ver se está de acordo com as especificidades, a SMS convocou 10 pessoas para receberem as cadeiras, representando todos os contemplados. O restante das entregas será feita em até 15 dias, acompanhadas por fisioterapeutas da rede.