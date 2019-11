Ação integrada apreende 10 veículos em São José do Rio Claro

Assessoria | PJC-MT

Intensificando o combate a criminalidade na região do município de São José do Rio Claro (315 km a Médio Norte de Cuiabá), a Polícia Judiciária Civil em conjunto com a Polícia Militar realizaram, na tarde de sexta-feira (22.11), a prisão de um casal atuante no crime de tráfico de drogas na região.

A ação integrada foi deflagrada para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, decretado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, e resultou também na apreensão de cinco tabletes e uma porção de maconha, além de mais de R$ 800 em dinheiro e diversos apetrechos usados para embalar e comercializar entorpecentes.

Os suspeitos, Alexandre Valeriano de Lima e sua companheira Juliene Maria da Silva, 24, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os dois envolvidos foram identificados durante diligências para apurar crimes cometidos na cidade, em especial o venda de drogas. Após indícios de envolvimentos dos investigados, a Polícia Civil representou pelo pedido de busca e apreensão domiciliar, decretado pela Justiça.

Na casa do casal no bairro Jardim Rio Claro foram localizados cinco tabletes e uma porção de maconha, sendo parte da droga escondida em uma lata na varanda e outra parte dentro do guarda roupa. Também foram encontradas duas balanças de precisão, cerca de R$ 840 em trocado, sacolas plásticas, duas motocicletas, entre outros materiais.

No momento da chegada dos policiais civis e militares na residência, foi realizada a abordagem de um adolescente o qual confessou ser usuário de droga e que estava no local para comprar uma porção de maconha pelo valor de R$ 10. O menor informou que tinha habitualidade em adquirir entorpecentes na boca de fumo.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro, onde foram interrogados pelo delegado Marcelo Maidame. Os dois presos foram ouvidos e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda na ocasião, foram realizadas várias abordagens a transeuntes, veículos e estabelecimentos comerciais, visando proporcionar segurança aos moradores da região.

Participaram da ação integrada policiais civis de São José do Rio Claro e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Nova Mutum, com apoio de policiais militares da Força Tática de São José do Rio Claro.