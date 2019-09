Ação integrada busca manter redução de crimes e foca no trânsito no interior

Com índices de criminalidade em queda, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) desencadeou a Operação Salutem na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Primavera do Leste (244 km da Capital) para manter os dados em queda, contudo, o foco principal foi o trânsito do município. De janeiro a agosto deste ano, 127 pessoas sofreram acidente de trânsito e outras cinco perderam a vida no município.

Na terça-feira (24.09), foi lançada a operação com a realização de blitz nas principais avenidas da cidade. Mesmo com os policiais civis, militares, servidores do Detran-MT nas ruas, muitos motoristas passaram pelo local sem cinto de segurança.

“Uso de celulares no volante é constante, a maioria dos acidentes envolve motoristas embriagados, não usam o cinto de segurança. O desrespeito às leis de trânsito é um problema grave aqui em nossa cidade”, destacou a comandante do Comando Regional 11 (Primavera do Leste), coronel PM Francyanne Siqueira.

A estudante Hellen Cristina Ferreira aprova a medida e conta que foi vítima de atropelamento. Ela estava na garupa da moto com a mãe, quando ambas foram derrubadas por um carro, cujo motorista não deu seta ao sair do estacionamento.

“Tem muita gente que se diz habilitada, mas não sabe dirigir, não respeita a faixa de pedestre, empina moto, dirige bêbada e também falta sinalização na cidade. Já cansei de ser fechada no trânsito. Aqui é muito complicado, eu apoio essa medida e acredito que devem fazer essa fiscalização mais vezes”.

Índices em queda

O trabalho integrado entre as forças de segurança no município resultou na redução de 32% nos índices de homicídio na Risp de Primavera do Leste. De janeiro a agosto de 2019, foram 28 assassinatos contra 41 em 2018. Já nos crimes de roubo, foram 33% a menos e 50% a menos, em latrocínio. O único dado de aumento foram nos furtos, 1.114 casos este ano, contra 1.066 em 2018, uma elevação de 5%.

O delegado regional de Primavera do Leste, Rafael Fossari, destaca que a regional vem experimentando essa redução nos índices criminais devido ao trabalho conjunto das polícias Civil e Militar, Politec e Detran.

“Temos essa integração no dia a dia, temos troca de informações, e isso tem trazido bons resultados. Durante a operação, fizemos qualificação para identificação de veículos roubados e adulterados e vamos ajudar nas abordagens e checagens para dar mais segurança. A população apoia e parabeniza pela ação das ruas, quem deve temer é o criminoso e pessoas mal intencionadas”.

O coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança, tenente-coronel Siziéboro Elvis, participou do lançamento da Operação Salutem representando a Secretaria Adjunta de Integração Operacional da Sesp.

“Operações como essa intensificam e otimizam a atuação policial em várias frentes e, com isso, temos conseguido bons resultados, promovendo mais sensação de segurança e monitoramento os índices de criminalidade”.

MT-130

Na manhã de quarta-feira (25.09), a operação Salutem foi realizada na MT-130, no trecho que liga Primavera do Leste a Rondonópolis, em frente a base da Polícia Militar. Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), acompanhados de policiais do Batalhão Fazendário, checaram notas fiscais, verificaram as condições da documentação dos veículos e do motorista.

Policiais militares e civis de Primavera do Leste também fizeram vistorias na documentação e nos veículos de passeio. A operação segue até o fim de semana na região.