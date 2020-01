Ação integrada cumpre 5 mandados e prende traficante em Apiacás

Assessoria | PJC-MT

Uma mulher acusada de tentativa de homicídio foi presa em flagrante, na quinta-feira (02.01), após ser identificada nas investigações da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste de Cuiabá.

A suspeita, B.L.F., de 19 anos, conhecida como “Cabelo Vermelho” tentou matar a vítima com golpes de faca e foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. A ação resultou ainda na apreensão de três plantas de maconha de propriedade da suspeita.

As investigações iniciaram logo que a Polícia Civil foi acionada da ocorrência de tentativa de homicídio, durante a madrugada, em um bar no bairro Residencial Glória. A vítima, N.O.S., de 60 anos, foi encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé, onde teve que passar por cirurgia. Em conversa com os policiais, a vítima relatou que a suspeita havia lhe agredido com golpes de faca na região do pescoço, após uma discussão no bar.

Em diligências no local do fato (Kelly’s Bar), os policiais observaram a mancha de sangue na calçada. Duas pessoas, entre elas a suspeita, que estavam no estabelecimento foram conduzidas à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante a entrevista, a suspeita negou a autoria dos fatos, porém a testemunha revelou que presenciou a jovem desferindo os golpes de faca contra a vítima e que posteriormente arremessou a arma para o quintal do vizinho. Segundo a testemunha, a briga ocorreu por desentendimento relacionado a venda de bebida alcoólica.

Com base nas informações, o delegado Gilson Silveira foi até o bar, onde também é a residência da suspeita, que autorizou as buscas no local. Em buscas na casa, os policiais localizaram a faca supostamente utilizada no crime, a quantia de R$ 565 escondidos debaixo do colchão, e três vasos com plantas de maconha que estavam no quintal da residência.

Ainda durante a diligências, os policiais encontraram outras três testemunhas que apontaram a suspeita como autora do crime. De volta a delegacia, B.L.F. confessou a prática da tentativa de homicídio, alegando que ficou nervosa devido ao desentendimento com a vítima. A suspeita ainda confessou ser a dona das plantas de maconha e que cultiva para consumo próprio.

Diante das evidências, o delegado lavrou o flagrante contra a suspeita pelos crimes de homicídio tentado e tráfico de drogas.