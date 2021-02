Ação integrada leva informações e amparo a mulheres que tiveram medidas protetivas descumpridas

A Diretoria da Polícia Civil se reuniu na tarde desta sexta-feira (26.02) com prefeitos e representantes dos 11 municípios da Regional de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), dando continuidade à agenda institucional no interior do Estado.

O evento teve como objetivo a aproximação com a população, além de buscar parcerias, ouvir demandas, apresentar funções e os serviços desenvolvidos pela Polícia Civil, bem como prestar contas do que vem sendo realizado pela instituição.

O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, pontuou que a troca de informação com os gestores municipais e contato direto contribui para a criação de um planejamento e na prestação dos serviços da instituição à sociedade.

De acordo com o delegado regional, Marcos Leão, todos os prefeitos dos 11 municípios da região Araguaia e Xingu foram convidados. Os que não puderam comparecer, enviaram representantes para debater demandas relacionadas com a segurança pública e a atuação da Polícia Civil nas respectivas cidades.

“Isso certamente irá fortalecer a Polícia Civil e, consequentemente, contribui com a segurança pública aumentando a sensação de segurança na região, alavancando ainda mais o trabalho investigatório, cartorário e operacional nessa região, dando assim a resposta que a sociedade precisa”, disse o regional, acrescentando que “o debate com os gestores municipais aumentará a responsabilidade da Polícia Civil na região, além de demonstrar o que vem sendo realizado e em que podemos melhorar”, finalizou o delegado Marcos Leão.

Presente na reunião, o prefeito da cidade de Confresa, Ronio Condão, considerou produtiva a aproximação da Polícia Civil com os municípios para debater a segurança pública.

“Eu, como prefeito de Confresa, me sinto mais seguro. Ações com esse formato fortalecem todas as pontas. Uma região tão distante como a nossa, a mais de 1.000 quilômetros da Capital… Ter essa ligação certamente irá refletir no bem da população”, falou o prefeito.

O prefeito do município de Luciara, Parassu de Souza Freitas, pontuou sobre a importância de participar do encontro para conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil.

Já o prefeito de Porto Alegre do Norte, Daniel Rosa do Lago, agradeceu a Polícia Civil pela oportunidade que possibilitou a apresentação das demandas, bem como mostrar um pouco das ações que estão sendo desenvolvidas na região.

“Sabemos que a investigação não pode aparecer, em razão da peculiaridade do trabalho, porém hoje percebemos que está sendo feita. E com muita excelência, até mesmo em virtude da quantidade de profissionais atualmente na região”, disse Daniel Rosa.

Todos os prefeitos e representantes presentes receberam com o kit da Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil.

O encontro, que reuniu delegados de polícia, Executivo Municipal, presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Conseg) da região e vereadores foi realizado na Câmara de Confresa. Participaram representantes de Vila Rica, Confresa, Luciara, Alto Boa Vista, São Félix do Araguaia, Canabrava do Norte, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Terezinha, Santo Antônio do Rio das Mortes e Porto Alegre do Norte.