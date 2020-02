Ação integrada prende duas mulheres com seis quilos de cloridrato de cocaína

Assessoria/PJC-MT

Ação integrada das forças de segurança, que atuam na fronteira de Mato Grosso, com a colaboração da Polícia Militar de Rondônia, prendeu nesta sexta-feira (21.02) duas mulheres que transportavam 6,355 quilos de cloridrato de cocaína. As mulheres foram detidas na rodoviária de Vilhena, no estado de Rondônia.

A dupla fazia tráfico interestadual de drogas utilizando como “modus operandis” viajar de ônibus para não levantar suspeitas. Elas informaram aos policiais que saíram do estado do Acre, passariam por Rondônia e teriam como destino a capital mato-grossense. As suspeitas viajavam com três crianças, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Vilhena.

As mulheres são residentes da cidade de Cáceres e foram encaminhadas para a delegacia de Polícia em Vilhena.

A droga apreendida está avaliada em R$ 150 mil.

A investigação que resultou na prisão da dupla e apreensão da droga integra a Operação Horús- Vigia realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a participação de órgãos policiais como a Delegacia da Polícia Civil de Fronteira (Defron), Agência Regional de Inteligência de Cáceres e de Pontes e Lacerda e PM de Rondônia.