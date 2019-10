Ação integrada prende um dos envolvidos em roubo em posto de combustível

Assessoria | PJC-MT

Uma ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar de Barra do Garças (502 km a Leste da Capital) resultou na prisão em flagrante de um jovem envolvido em um assalto a mão armada ocorrido, na madrugada de sexta-feira (04.10), em um posto de combustíveis da cidade.

O trabalho realizado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf-BG) com apoio da Agência Regional de Inteligência (ARI-PM) levou a prisão J.V.S.C., 18, pelo crime de roubo majorado.

O crime ocorreu por volta das 00h30 no Posto Vale da Serra, ocasião em que três criminosos mediante emprego de arma de fogo, renderam o frentista e subtraíram R$ 432 em dinheiro. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação criminosa, sendo possível através das imagens, identificar o suspeito como um dos autores do crime.

O suspeito foi detido e encaminhado a Derf Barra do Garças, onde após ser interrogado pelos delegados Wilney Santana Borges e Antônio Moura Filho, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

As investigações continuam para identificar e prender os outros envolvidos no crime. Qualquer informação que possa auxiliar os trabalhos pode ser passada a Derf de Barra do Garças, através dos telefones 197 ou (66) 3401-1380.