Ação solidária vai distribuir cobertores para pacientes internados da Policlínica do Verdão

Com a abertura do cadastro para a vacinação de pessoas sem comorbidades de 18 a 49 anos na terça-feira (29), o site Vacina Cuiabá recebeu um número muito alto de visitas, que chegou ao pico de 50 mil por minuto. Apenas neste dia, o site teve mais de 2 milhões de acessos, e foi necessário disponibilizar o endereço alternativo cadastro.vacinacuiaba.com.br para que as pessoas pudessem se cadastrar.

No primeiro dia de cadastramento para a população em geral, foram realizados mais de 116 mil cadastros na terça-feira, sendo que cerca de 112 mil foram feitos pelo público de 18 a 49 anos. “Temos uma média de 5 mil pessoas se cadastrando por dia e na terça tivemos um número muito além do comum. Como já estávamos aguardando esse boom de cadastros, nos antecipamos e disponibilizamos o endereço alternativo, para não termos interrupção no serviço por excesso de acessos”, comentou o coordenador de TI da Secretaria Municipal de Saúde, Gilmar Cardoso.

A quantidade excessiva de cadastros ao mesmo tempo, aliado à ansiedade das pessoas em completar com os dados pessoais rapidamente, ocasionaram um elevado número de erros no preenchimento. “Fizemos um levantamento e constatamos que tínhamos por volta de 3200 lactantes que se cadastraram no dia 29. Desta lista, pelo menos metade eram pessoas que fizeram o cadastro errado. Precisamos que, ao realizarem o preenchimento dos dados, que o façam com atenção, para que não seja necessária a retificação do cadastro”, comentou o coordenador de TI.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site cadastro.vacinacuiaba.com.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.

Em Cuiabá, há cinco polos de vacinação: Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.