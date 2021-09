Acessuas desenvolve ações preparatórias para o mercado de trabalho para população vulnerável

Dando seguimento às ações desenvolvidas pelo Programa de Acesso ao Mundo de Trabalho (Acessuas), novas oficinas preparatórias são ofertadas nas unidades socioassistenciais que atendem à população em situação de vulnerabilidade social. As atividades serão desenvolvidas até o dia 23 (quinta-feira) nas unidades dos Centros de Referência de Assistência (Cras) e unidades de Acolhimentos para Adultos ligadas a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. A ação está sendo realizada em parceria com o Sebrae.

O programa Acessuas Trabalho tem como público alvo populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais, em especial.

“As oficinas são bem dinâmicas. Buscamos trabalhar os temas de forma simples e de fácil compreensão, uma vez que a nossa intenção é preparar esse indivíduo para o mercado de trabalho”, ponderou a responsável pelo Programa Acessuas, Cláudia Latorraca.

As unidades que já receberam as oficinas do Acessuas foram os Cras dos bairros Drº Fábio, Pedra 90, Dom Aquino, Novo Colorado, Jardim Araçá, Nova Esperança, Tijucal, Planalto e Osmar Cabral. Os assistidos destas unidades estão aprendendo como confeccionar currículos dentro dos padrões técnicos para buscarem oportunidades no mercado de trabalho na capital.

PROGRAMAÇÃO- Nesta segunda-feira, a partir das 13h30, a ação será realizada no Centro de Referência de Assistência do bairro CPA, em Cuiabá. Na terça-feira (22) será na unidade do Jardim União, período matutino, a partir das 8h30. E para encerrar mais esse ciclo de trabalho do Programa, equipe técnica da Assistência Social juntamente com representantes do Sebrae estarão na Comunidade Terapêutica “Tenda de Abraão”. Nesse local, as atividades ocorrerão nos dois períodos, sendo uma turma as 08h30 e outra a partir das 13h30.

ACESSUAS TRABALHO- O programa Acessuas Trabalho tem como público alvo populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais, em especial.

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Além disso, faz-se necessária a criação de estratégias para o acesso ao mundo do trabalho estabelecendo relação entre os cursos ofertados, o interesse dos alunos e as demandas da economia local, regional e nacional.

“A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego”, conclui a coordenadora do Acessuas.