Acidentes em rodovias federais matam 55 pessoas no carnaval

Amanhã (1º), a cidade do Rio de Janeiro comemora 457 anos de fundação. Para celebrar a data, o setor do turismo realizará evento no Santuário Cristo Redentor, que começará às 6h com uma bênção do reitor do Santuário, Padre Omar Raposo, seguida de um café da manhã organizado pelo Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB), em parceria com o Santuário, o Centro de Visitantes Paineiras e a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ). As comemorações serão encerradas com a Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade, às 8h, presidida pelo arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta. A missa será transmitida pelo canal do Santuário pelas redes sociais.

Cerca de 80 autoridades e representantes de hotéis, bares, restaurantes, atrações turísticas e entidades de classe se reunirão no ponto turístico, no café da manhã, para homenagear a capital fluminense e o povo carioca e marcar a retomada do turismo depois de dois anos de perdas provocadas pela pandemia da covid-19.

As apostas para a recuperação do setor estão no carnaval que, mesmo sem folia, movimenta a cidade neste feriado e prevê movimentar de novo em abril, e também na volta dos eventos presenciais este ano. Cerca de 100 festivais e congressos já foram confirmados para 2022, gerando receita de mais de US$ 500 milhões.

Recuperação

O presidente-executivo do Rio CVB, Carlos Werneck, destacou que o setor de turismo viveu dois anos muito difíceis com as restrições impostas pela pandemia. “Mas, agora, já conseguimos perceber bons sinais de recuperação. Bares e restaurantes, hotéis, atrações e serviços turísticos conseguiram se adaptar bem aos protocolos sanitários e, aliados ao crescimento constante na adesão à vacinação, oferecer uma experiência segura aos visitantes. Com certeza, temos muito a comemorar neste aniversário da cidade e o local não poderia ser mais especial”, afirmou Carlos Werneck.

Ao final da missa, o cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta deixará uma mensagem de paz e solidariedade para a cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, receberá de duas crianças, um jovem e um idoso símbolos que representam o acolhimento do Rio a todos que o visitam, a beleza da cidade, com suas maravilhas e desafios a serem superados, e a fé do povo carioca.

O reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposa, salientou que todos “somos gratos a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre o Rio de Janeiro e pedimos que abençoe esta nossa terra, cercada de belezas naturais, e a nossa gente, iluminando os governantes, para que sempre haja paz e prosperidade nesta cidade e ela continue sendo maravilhosa”.