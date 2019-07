Ações administrativas tornam Mato Grosso Saúde viável

O Conselho Deliberativo do Mato Grosso Saúde foi implantado e realizou sua primeira reunião nesta quinta-feira (25.07). O objetivo do Conselho é acompanhar e orientar as ações estratégicas da gestão do Plano de Saúde do Servidor de Mato Grosso.

A presidente do Mato Grosso Saúde, Misma Thalita Coutinho, afirmou que a reunião é importante para apresentar os trabalhos realizados e discutir soluções e melhorias para o plano de saúde. “Ao abrirmos o diálogo com nossos associados, temos oportunidade de ampliar as ideias para melhorias, além de levarmos transparência aos nossos beneficiários”.

Durante a reunião, foram apresentadas aos conselheiros as situações estratégicas do Plano, como o início do envio de e-mail aos beneficiários, com faturas, boletos e matérias com orientações de saúde, uma forma de expandir as informações do Instituto. Outro ponto apresentado foi a expansão do Plano, com o Posto Itinerante, que leva serviços de saúde preventiva às secretarias de Estado. Outra novidade foi a implantação do call center, que reduzir os números de ligações perdidas.

Redução

A presidente do Mato Grosso Saúde apresentou a situação atual do Plano, com suas receitas, despeitas, número de beneficiários, ações de expansão e atendimentos médicos e cirúrgicos. “Com a melhoria da gestão das nossas despesas e um equilíbrio da nossa receita, por meio de ações administrativas, podemos vislumbrar um cenário financeira positivo para o plano”.

Misma Thalita Coutinho ainda apresentou que, neste ano, foram economizados R$ 200 mil com a nutrição de pacientes, economia obtida apenas com estudos técnicos realizados com profissionais especializados na área.

Ela ainda informou que a negociação de valores diretamente com os prestadores é acompanhada de perto, para que haja uma efetiva redução do valor das compras de materiais. “Outro exemplo de como conseguimos alinhar as necessidades governamentais com a redução dos custos são nas aquisições de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs). Realizamos uma negociação direta para aquisição com valores mais justos”.

Viabilidade do Plano

Um dos Conselheiros nomeados como representante do Governo é o antigo presidente do Plano, e também beneficiário, Carlos Brito. Ele reforçou que a autarquia teve uma grande evolução e que se mostra inteiramente viável. “Os avanços, como a ampliação e a estabilidade dos atendimentos da rede credenciada, somado ao aumento da carteira de beneficiários, comprovam a possibilidade do Plano. Junto a isso, o canal de comunicação está mais amplo, aproximando os beneficiários do seu plano de saúde”.

Com valores que começam em R$ 103,35, hoje o plano de saúde do servidor custa em média 52,15% a menos do que os demais concorrentes diretos, em comparação com a mesma categoria de coparticipação.

“As nossas mensalidades são atrativas, para que os nossos beneficiários possam ser atendidos em nossa rede credenciada que hoje tem mais de 350 prestadores, um incremento de 166% no número de médicos especializados, laboratórios, clínicas e outros”, reforça Misma Thalita.

O Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é previstos na Lei 539, de 18 de junho de 2014, e faz parte da estrutura organizacional do Mato Grosso Saúde, reunindo membros indicados pelo Governo, bem como servidores beneficiários das classes dos ativos, inativos e militares, que terão mandatos de dois anos.

Os conselheiros indicados deverão se reunir quadrimestralmente e sempre que convocados pelo seu presidente, com a missão de opinar, propor e auxiliar sobre as políticas administrativas do Instituto.