Ações alusivas ao “Setembro Amarelo” serão realizadas nas unidades socioassistenciais até o final do mês

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, apresentou na terça-feira (31), ao embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, o projeto do parque da Paz-Mahatma Gandhi, a ser construído no bairro Real Parque, região do Coxipó. A reunião, realizada na Embaixada da Índia em Brasília, foi articulada pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, e contou com a presença dos secretários de Turismo Oscarlino Alves e de Governo Luis Claudio Sodré e também o gestor do Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá, ligado a Secretaria de Governo, Alex de Deus.

O projeto visa construir na grande área verde, uma estátua no centro de um lago, galeria para informações e exposição permanente sobre Mahatma Gandhi, estátuas que contarão a história da Índia, espaço exclusivo para meditação e yoga. Além disso, irá valorizar a arborização do local.

Emanuel Pinheiro comentou sobre a admiração que a capital matogrossense tem pela cultura indiana, principalmente pela história de luta e paz de Gandhi. “O parque levará qualidade de vida e democratização de área de lazer. A população cuiabana admira a cultura de paz do país da Índia. O embaixador viu o projeto e ficou orgulhoso e surpreso com o tamanho do parque para homenagear a cultura deles. Suresh tem todo interesse no projeto e falou que não medirá esforços para fazer com que a proposta saia do papel. Eu e o Emanuelzinho fomos convidados a visitar a Índia. Saímos dessa reunião formando uma grande parceria”, comentou Emanuel.

O prefeito aproveitou para mostrar a cultura cuiabana ao embaixador que ficou impressionado com a dança, gastronomia e belezas naturais da baixada cuiabana. “Me alegra ver que Cuiabá admira, respeita e quer incentivar a nossa cultura, uma cultura de paz. Especialmente em dias tão violentos no mundo inteiro, essa é sem dúvidas uma obra e ação necessárias que me faz admirar ainda mais essa capital. Me pergunto, como que ainda não fui conhecer as belezas cuiabanas”, agradeceu Suresh.

O projeto do parque conta com uma pista de caminhada, playground, espaço pet e academia ao ar livre. Serão 10 hectares de área de lazer e convivência, com toda a estrutura para a prática de atividade física e diversão da população local. terá quipamentos para exercícios de idosos e PCD’s. Área pet, guarita, segurança 24 horas, estacionamento, galerias com exposição sobre Gandhi e a cultura da Índia, praça gastronômica e skate park.

Ainda, o espaço beneficiará cerca de 100 mil pessoas que vivem na região Sul (Real Parque, Santa Terezinha, Parque Cuiabá, Residencial Jardim Paulista, entre outros). O projeto foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

O Parque urbano pretende difundir a cultura indiana e enaltecer a paz entre os povos, através da figura do Líder Indiano Mahatma Gandhi, que terá sua história de vida demonstrada em uma galeria e proporcionar áreas verdes que tragam melhoria na qualidade de vida da população, através da prática de atividades que visam fortalecer o corpo e a mente e também proporcionar conhecimento de cultura entre os povos.