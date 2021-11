Ações da Assistência Social são discutidas em IV Reunião Ordinária

Cursos de qualificação profissional que serão disponibilizados à população de todas as regiões do Estado de Mato Grosso, entrega de cestas natalinas e brinquedos às famílias carentes foram os principais temas no início da fala da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, na IV Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência Social (CIB/SUAS/MT) nesta quinta-feira (25.11).

O evento realizado através da secretaria adjunta de Assistência Social (Saas), no Hotel Fazenda Mato Grosso, contou com a participação de gestores e técnicos dos municípios do Estado.

Para a coordenadora geral da CIB e titular da Setasc, Rosamaria Carvalho, as reuniões são de importância ímpar porque nesses encontros é que se pactuam os recursos das ações a serem executadas. “Apesar do contexto que assistência social vive, todas as vezes que os municípios são solicitados se fazem presentes. Isso mostra o comprometimento dos profissionais em buscar estratégias por meio de trocas de conhecimento”, destacou.

A secretária adjunta de Assistência Social da Setasc, Leicy Vitório, que conduziu a reunião, enfatizou que é indispensável para o bom funcionamento da Assistência Social do Estado, oportunidades que possibilitem a discussão de estratégias e o aprendizado sobre os programas e políticas públicas existentes. “Queremos trazer em cada reunião uma discussão, promover diálogo e usar esse espaço para alinhar e conhecer a realidade dos municípios”, disse.

A CIB consiste na instância estadual destinada à interlocução de gestores, constituídas por representantes do Estado, indicados pela Setasc e por representantes dos municípios, indicado pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) que representam os interesses e as necessidades do Estado, referentes à Assistência Social.

Neste contexto, a CIB tem como missão negociar, buscando consenso entre Estado e municípios, pactuando as decisões em prol do desenvolvimento da Política de Assistência Social em âmbito estadual.

Para Fábio Silveira, secretário de Assistência Social em Mirassol D’Oeste, a realização da primeira CIB presencial foi muito gratificante, principalmente pela troca de informações e experiências. “É um espaço humano onde somos informados das ações importantes feitas pelo Estado, bem como também é um espaço onde todos os municípios de Mato Grosso podemos entregar nossas demandas específicas para o Governo do Estado”, finalizou.

Juliana Kolankiewicz, primeira-dama e secretária de Assistência Social do município de Água Boa, parabenizou e agradeceu o empenho que a Setasc tem dado aos municípios, principalmente em meio a pandemia. “Temos que reconhecer o trabalho que vem sendo feito. Quero parabenizar a Setasc que sempre deu todo o suporte e se reinventou para poder atender a população da melhor maneira com ações sociais. Agradeço a secretária Rosamaria e a primeira-dama, Virginia Mendes pelo esforço em atender os municípios, principalmente com o programa SER Família Emergencial, que tem dado um suporte muito grande e a quantidade de cestas básicas doada”, concluiu.

Estiveram ainda presentes a superintendente de Serviços Socioassistencias, Cristina Setsuco Siqueira Saito, Coordenadora de Gestão de Benefícios, Lucienne Alves Correa e a primeira-dama e secretária de Assistência Social de Sorriso, Jucélia Ferro, presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Mato Grosso (Coegemas – MT).