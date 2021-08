Ações da primeira-dama Virginia Mendes são destacadas por Michelle Bolsonaro

Neste sábado, dia 28 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado e a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, destaca em suas redes sociais a importância do trabalho voluntário, em especial suas ações feitas no Estado, uma vez que a primeira-dama não possui cargo público no Governo e atua de forma voluntária.

Como forma de reconhecimento pelo trabalho exercido, a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, destacou as ações de Virginia em suas redes sociais, em homenagem à data comemorativa.

“Me sinto honrada pela primeira-dama do país reconhecer o trabalho que exerço no Estado de Mato Grosso de forma voluntária, que faço com muito amor e carinho. É uma forma de colocar os nossos projetos em destaque nacional e eu fico muito feliz por isso”, afirma a primeira-dama.

Essa não é a primeira vez que Michelle Bolsonaro manifesta seu apoio e carinho às ações de Virginia Mendes. Por diversas vezes a primeira-dama do país tem articulado ações em conjunto com o Estado de Mato Grosso, por meio de Virginia.

A mais recente foi o convite à primeira-dama de Mato Grosso para participar da 3ª Reunião da Aliança pelo Voluntariado, projeto liderado por Michelle. A ação aconteceu no dia 18 deste mês, em Brasília e faz parte do Programa Pátria Voluntária, que tem como objetivo estimular a cultura do voluntariado no país.

“Michelle Bolsonaro é um grande exemplo de voluntária no nosso país, sempre muito atenciosa e simpática! O nosso último encontro em Brasília foi maravilhoso, e ao final tivemos um delicioso chá da tarde que foi essencial para estreitar o laços, onde fui recebida com muito carinho por ela. Então, ter o apoio dela me motiva ainda mais a continuar o meu trabalho voluntário em prol dos mato-grossenses”, finaliza Virginia Mendes.