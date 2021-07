Acolhidos do Albergue Municipal do Distrito da Guia recebem dose única da vacina Janssen

Em continuidade à campanha “Vacina Cuiabá- sua vida em primeiro lugar”, os acolhidos do Albergue da Guia receberam a dose única da Janssen. Doze pessoas foram imunizadas contra a Covid-19, no entanto, a unidade conta hoje com 30 assistidos, 100% do sexo masculino. Os demais que não receberam a vacina já tomaram a primeira dose e alguns já completaram a imunização.

Ademir Batista de Carvalho, 59 anos, foi um dos primeiros a receber a dose da vacina na quarta-feira, 7. Ele saiu da cidade de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, há pouco mais de dois meses em busca de um oportunidade no mercado de trabalho. “Deus ajuda que essa vacina resolva o problema ou pelo menos ajude na prevenção da doença. Me sinto realizado e bem mais tranquilo para sair em busca de um emprego”, contou.

Quem também estava ansioso pela visita da equipe da Saúde, contando os dias pela tão sonhada hora, trata-se de Carlos Alberto Cumba, 56 anos. Vindo do interior de São Paulo, da cidade de Mirassol saiu da localidade para trabalhar em uma fazenda na região do Pantanal mato-grossense. Sem o emprego, ele está abrigado na unidade há seis meses. “Na hora não dava pra distinguir se era um pouco de medo, misturado com dor. Só sei que estou feliz. Feliz pela oportunidade oferecida pela Prefeitura de Cuiabá em vacinar as pessoas que precisam”, comentou.

A vacinação da população em situação de rua teve início no mês de abril, com a imunização de cerca de 30 idosos acima de 60 anos, pela equipe do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. Com a retomada da vacinação desse público, os primeiros estão sendo os moradores dos Albergues Municipais.

Na última terça-feira (06), foram vacinados 26 pessoas residentes no Albergue Manoel Miráglia. Nesta quinta-feira (08) será no Hotel Albergue e por último no Albergue do Porto, no dia 09 de julho.

Conforme levantamento pela equipe da Secretaria de Saúde por meio do programa Consultório na Rua, há 695 pessoas em situação de rua na capital, atualmente. De acordo com Vera Ferreira, coordenadora do programa Consultório na Rua, a previsão é de vacinar primeiro aqueles que estão nos albergues municipais e no Hotel Albergue e depois partir para a abordagem dessas pessoas nas ruas.

A vacinação da população em situação de rua está prevista no Plano Nacional de Imunização. A partir desta nova etapa, eles serão contemplados com a vacina Janssen, que é de dose única, o que facilita o processo de imunização.