AÇÚCAR/CEPEA: Baixa oferta mantém preços em alta

Cepea, 29/06/2021 – Os preços do açúcar cristal seguem em alta no mercado spot do estado de São Paulo. Segundo pesquisadores do Cepea, as elevações são influenciadas pelo cenário de oferta restrita que tem sido observado desde o início da atual temporada 2021/22. Além disso, as cotações externas também estão avançando, sustentadas especialmente pela valorização do petróleo. Nessa segunda-feira, 28, o Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, fechou a R$ 117,89/saca de 50 kg aumento de 1,8% no acumulado da parcial de junho. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)