AÇÚCAR/CEPEA: Oferta ainda é baixa neste começo de safra

Cepea, 13/04/2021 – A banana nanica seguiu em desvalorização nas regiões produtoras na semana passada (de 05 a 09/04). A variedade de primeira qualidade foi a R$ 1,06/kg, em média, no Vale Ribeira (SP), 13% menor que no período anterior. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, isso se deve ao aumento da produção nessa praça, uma das maiores produtoras nacional da variedade, e também no Paraná, mesmo que em menor proporção. Além disso, agentes relataram que o aumento esperado das vendas no início do mês não foi observado, provavelmente por conta das restrições para frear o avanço da covid-19. O preço da banana prata, por sua vez, subiu no período, devido à limitada oferta nacional, por conta do período de entressafra. No norte de Minas Gerais, a prata anã de primeira qualidade teve média de R$ 2,36/kg, avanço de 4% na mesma comparação. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br