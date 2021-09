AÇÚCAR/CEPEA: Preço renova máxima nominal; no mês, alta é de 1,6%

Cepea, 08/09/2021 – Os preços dos etanóis anidro e hidratado continuam em alta na região Centro-Sul, de acordo com dados do Cepea. Entre 30 de agosto e 3 de setembro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou em R$ 3,2245/litro, aumento de 1,15% frente ao do período anterior. No caso do etanol anidro, o avanço foi de 0,9%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,8188/litro. Parte do segmento comprador seguiu cautelosa nas aquisições nos últimos dias da semana passada, mesmo diante da proximidade do feriado de 7 de setembro, quando a demanda pelo biocombustível tende a crescer. Do lado vendedor, poucas usinas participaram do mercado, mas os agentes ativos estiveram firmes nas ofertas. Boa parte segue atenta às estimativas de quebra de produção na safra 2021/22. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)