AÇÚCAR/CEPEA: Preço volta a subir no spot paulista

Cepea, 23/02/2021 – As cotações dos etanóis anidro e hidratado registraram forte aumento na semana passada no estado de São Paulo. Entre 15 e 19 de fevereiro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado (preço ao produtor) fechou a R$ 2,5268/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), forte avanço de 12,43% em relação ao período anterior – esta é a valorização semanal mais expressiva do biocombustível nesta safra 2020/21. No caso do etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ subiu 10,63% no mesmo comparativo, com média de R$ 2,7649/litro (sem PIS/Cofins). Segundo pesquisadores do Cepea, as altas estão atreladas ao período de entressafra e ao aumento no preço da gasolina nas refinarias. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br